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Песков заявил об отсутствии у РФ территориальных претензий к странам Балтии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия не имеет территориальных претензий к странам Балтии. Об этом 23 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.

«У России нет проблем со странами Балтии и никаких территориальных претензий к ним, даже несмотря на то, что там проживают русские, и их интересы постоянно попираются. В частности, это касается использования русского языка. Брюссель, кстати, не обращает на это ни малейшего внимания», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он также добавил, что РФ не собирается нападать на кого бы то ни было. Как отметил Песков, страны Балтии и Финляндия не ведут огня по русскоязычному населению, как это делает Киев в Донбассе с 2014 года.

Также, говоря о ситуации на Украине, представитель Кремля отметил, что Россия обязательно достигнет своих целей там — военным или мирным путем.

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До этого, 2 апреля, сообщалось, что правительство Эстонии осенью начнет возводить линию укреплений на границе с Россией. Фортификации должны будут выдерживать попадание боеприпасов калибра 152 мм. Всего планируется построить до 600 бункеров.

Еще раньше, 22 марта, минобороны Литвы заявило о планах минировать границы с Россией и Белоруссией по примеру Польши. В Вильнюсе прошла встреча глав силовых ведомств стран Балтии, в ходе которой было принято решение усилить северо-восточный фланг противопехотными и противотанковыми минами.

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