На памятник членам УПА в Польше добавили напоминание о геноциде
На братской могиле членов Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещенная в России экстремистская организация) в польском городе Монастеже появилось напоминание о геноциде. Об этом 23 апреля сообщает портал zlubaczowa.pl.
«На братской могиле членов УПА в Монастеже близ Верхраты появилась новая табличка, которая существенно отличается по содержанию от предыдущей. <...> Дело расследует полиция», — следует из публикации.
Там уточняется, что новая мемориальная табличка, скорее всего, была размещена незаконно неизвестными лицами. Как свидетельствует фото, опубликованное порталом, теперь на ней написано: «Братская могила украинцев, членов Украинской повстанческой армии, ответственных за террор и геноцид беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господь Бог, помилуй их и не вмени им в вину их страшных деяний, которые они совершили братьям своим».
В 1990-х на братскую могилу установили памятник боевикам УПА, погибшим в столкновении с военнослужащими Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР в ночь со 2 на 3 марта 1945 года. В 2015 году крест на памятнике раскрасили в бело-красные цвета, была разбита мемориальная табличка.
Ранее, 4 апреля, сообщалось, что правоохранительные органы Польши разыскивают злоумышленника, который сорвал и сжег 11 флагов Польши и Евросоюза (ЕС) в Музее Второй мировой войны, который находится на полуострове Вестерплатте в Гданьске. Помимо этого, мужчина нанес повреждения механизмам подъема флагов на мачту.