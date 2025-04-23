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На памятник членам УПА в Польше добавили напоминание о геноциде

В Польше заменили надпись на памятнике погибшим украинским националистам
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Фото: zlubaczowa.pl
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На братской могиле членов Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещенная в России экстремистская организация) в польском городе Монастеже появилось напоминание о геноциде. Об этом 23 апреля сообщает портал zlubaczowa.pl.

«На братской могиле членов УПА в Монастеже близ Верхраты появилась новая табличка, которая существенно отличается по содержанию от предыдущей. <...> Дело расследует полиция», — следует из публикации.

Там уточняется, что новая мемориальная табличка, скорее всего, была размещена незаконно неизвестными лицами. Как свидетельствует фото, опубликованное порталом, теперь на ней написано: «Братская могила украинцев, членов Украинской повстанческой армии, ответственных за террор и геноцид беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господь Бог, помилуй их и не вмени им в вину их страшных деяний, которые они совершили братьям своим».

В 1990-х на братскую могилу установили памятник боевикам УПА, погибшим в столкновении с военнослужащими Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР в ночь со 2 на 3 марта 1945 года. В 2015 году крест на памятнике раскрасили в бело-красные цвета, была разбита мемориальная табличка.

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Ранее, 4 апреля, сообщалось, что правоохранительные органы Польши разыскивают злоумышленника, который сорвал и сжег 11 флагов Польши и Евросоюза (ЕС) в Музее Второй мировой войны, который находится на полуострове Вестерплатте в Гданьске. Помимо этого, мужчина нанес повреждения механизмам подъема флагов на мачту.

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