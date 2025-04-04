Неизвестный сжег 11 флагов Польши и ЕС в музее Второй мировой войны в Гданьске
Правоохранительные органы Польши разыскивают злоумышленника, который сорвал и сжег 11 флагов Польши и Евросоюза (ЕС) в Музее Второй мировой войны, который находится на полуострове Вестерплатте в Гданьске. Об этом 4 апреля проинформировал RMF со ссылкой на местную полицию.
«Было установлено, что неизвестный преступник сорвал и уничтожил флаги Польши и Европейского союза. На месте работает следственная группа и кинолог с ищейкой», — рассказала пресс-секретарь полиции Гданьска Магдалена Циская.
Согласно информации сотрудников музея, злоумышленник также нанес повреждения механизмам подъема флагов на мачту. Общий ущерб составил примерно $10–15 тыс. злотых.
«Мы также предоставим любые имеющиеся у нас доказательства, которые могут помочь установить личность преступника и объяснить обстоятельства инцидента», — рассказала пресс-секретарь культурного учреждения Александра Травинская.
Ранее, 1 апреля, Gazeda Prawna сообщила о задержании в Польше украинца, который облил бензином и поджег своего работодателя. Уточнялось, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.