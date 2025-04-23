Хуситы заявили об ударах по целям в израильских Тель-Авиве и Хайфе
Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары по жизненно важным целям в израильских Тель-Авиве и Хайфе. Об этом 23 апреля сообщил официальный представитель группировки Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что удары были нанесены с применением гиперзвуковых баллистических ракет.
Кроме того, Сариа заявил, что военно-воздушные силы Йемена провели операцию, в ходе которой атаковали с помощью дрона «Яффо» важный объект в Тель-Авиве.
Ранее, 13 апреля, хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и военную базу «Сдот-Миха» в восточной части Израиля. Уточняется, что удары наносились ракетами типов «Зульфикар» и «Палестина-2».