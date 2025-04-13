Хуситы заявили об ударах по аэропорту Бен-Гурион и военной базе в Израиле
Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и военную базу «Сдот-Миха», расположенную в восточной части Израиля. Об этом 13 апреля заявил в эфире подконтрольного движению телеканала Al Masirah военный представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.
«Ракетные войска <…> провели военную операцию с применением двух баллистических ракет, включая одну гиперзвуковую ракету типа «Палестина-2», нанеся удар по базе «Сдот-Миха», — сообщил он.
Отмечается, что хуситы нанесли удары по аэропорту ракетами типа «Зульфикар», а также атаковали с помощью беспилотника «важную цель» в районе города Ашкелон на юго-западе Израиля.
Сариа 27 марта также сообщил, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Крое того, был нанесен удар по военному объекту в районе Яффо с использованием гиперзвуковой ракеты.