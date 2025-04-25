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26 апреля — Международный день ветеринарного врача: история, традиции, поздравления

Международный день ветеринарного врача отметят в России 26 апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В последнюю субботу апреля в России и других странах отмечается Международный день ветеринарного врача — профессиональный праздник специалистов, отвечающих за здоровье животных. В 2025 году он выпадает на 26 апреля. Об истории и традициях торжества читайте в материале «Известий».

Международный день ветеринарного врача в 2025 году — история праздника

Животные издревле играли важную роль в жизни людей. Они были кормильцами, компаньонами, верными помощниками в путешествии, на охоте и в поле. Сегодня многие воспринимают питомцев как членов семьи и уделяют особое внимание их здоровью. В этом ответственным хозяевам помогают ветеринары.

В 2000 году представители Всемирной ветеринарной ассоциации (WVA) предложили установить Международный день ветеринарного врача, чтобы подчеркнуть значимость работы этих специалистов и повысить осведомленность об их вкладе в общественное здравоохранение. Ведь ветеринары занимаются не только лечением домашних питомцев, но и предотвращают опасные эпидемии среди животных, контролируют качество мясных, молочных и других продуктов, выявляют заболевания, которые могут передаваться от животного человеку.

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Современные ветеринарные клиники практически ни в чем не уступают человеческим: в них есть оборудование для УЗИ, рентгена, компьютерной томографии, лаборатории, отделения хирургии и интенсивной терапии. А новейшие методы лечения позволяют бороться с самыми разными заболеваниями, от простуды до онкологии.

Российские специалисты отмечают не только международный, но и национальный профессиональный праздник — День ветеринарного работника. Он проходит ежегодно 31 августа.

Традиции Международного дня ветеринарного врача

Каждый год Совет WVA выбирает тему празднования Международного дня ветеринарного врача. В 2025 году она звучит так: «Для охраны здоровья животных нужна команда». Таким образом организаторы подчеркивают необходимость слаженной работы специалистов из разных сфер для сохранения высоких стандартов ухода за «братьями меньшими».

В честь праздника по всему миру проводятся просветительские мероприятия, посвященные здоровью животных и людей. Для специалистов организуют семинары, круглые столы и форумы, в ходе которых они могут поделиться опытом с коллегами.

Для владельцев животных организуют лекции и мастер-классы по уходу за питомцами. Хозяев учат правильно подбирать корм, обрабатывать четвероногих любимцев от паразитов и клещей, поддерживать их гигиену и т.д. В некоторых клиниках и зоомагазинах также проводятся бесплатные консультации для людей, решивших впервые завести питомца.

Поздравления с Международным днем ветеринарного врача – 2025

В праздник поздравления принимают все специалисты, чья деятельность связана со здоровьем животных: врачи, сотрудники клиник, зоопарков, питомников, приютов, предприятий по разведению скота и птиц, работники лабораторий и исследовательских центров, фармацевты и т.д. Традиционно виновникам торжества желают крепкого здоровья, успехов, стойкости и терпения. Вот несколько примеров:

«Поздравляю с Международным днем ветеринарного врача! Пусть твои хвостатые, мохнатые, пернатые и хладнокровные пациенты быстро выздоравливают, хорошо ведут себя на приемах и покидают кабинет со счастливыми хозяевами. Желаю тебе терпения, внимательности, профессиональных побед и легких смен!»

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«С Международным днем ветеринарного врача! Желаю тебе без труда находить подход даже к сложным пациентам и отпускать их домой здоровыми. Пусть в твоей работе будет как можно больше позитивных моментов: благодарных взглядов, виляющих хвостов, мурчания, чириканья и счастливых улыбок!»

«Дорогие ветеринары, поздравляем с профессиональным праздником! Пусть доброта, ответственность, чуткость и профессионализм помогут вам достичь новых карьерных вершин и спасти как можно больше жизней. Желаем вам успехов, благодарных пациентов и их хозяев, личного счастья и благополучия!»

«Поздравляем ветеринаров всего мира с профессиональным праздником! Для нас, хозяев, вы — настоящие герои, которые всегда приходят на помощь в самый нужный момент. Желаем вам профессиональных побед, исполнения заветных желаний, отличного настроения, хорошего самочувствия, сил и терпения в работе!»

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Всемирного дня домашних животных.

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