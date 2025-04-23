За лапы ломят: в России не хватает ветеринарных препаратов

В России возникла нехватка ветеринарных препаратов иностранного производства, рассказали «Известиям» в профильных организациях. Если в 2022 году в страну ввозили более 750 наименований лекарств для животных, то сейчас — менее 300. Одна из причин — изменение порядка и условий ввоза в Россию зарубежных лекарств, полагают эксперты. Снижение официальных поставок привело к распространению нелегальных зарубежных ветпрепаратов. О том, каких лекарств не хватает и почему пока не удается их импортозаместить, — в материале «Известий».

Каких иностранных лекарств не хватает

В России наблюдается дефицит иностранных ветпрепаратов, рассказали «Известиям» в Национальной ветеринарной палате и в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей. В частности, практически невозможно купить востребованные «Пропалин» от французской компании Vetoquinol (используется при недержании мочи у собак) или «Апоквел» от американской Zoetis (предназначен для терапии аллергического дерматита у собак).

— В России ведется работа по импортозамещению иностранных ветпрепаратов, но прямые аналоги по действующему веществу пока есть не для всех, — сообщили в Национальной ветеринарной палате. — Это, например, «Апоквел».

Лекарство можно заменить гормональными препаратами на основе преднизолона, метилпреднизолона или дексаметазона, уточнил ветеринар Михаил Шеляков.

— Но применять их долго нельзя, так как они вызывают большое количество побочных эффектов. Также альтернативой препарату могут стать лекарства из группы циклоспоринов — «Экорал», «Ниорал» и их аналоги, но у них есть побочки при длительном применении, — сказал он.

«Пропалин» также пока не имеет прямых ветеринарных аналогов, отметил ветврач. По его словам, сейчас при необходимости можно заменить его человеческими препаратами.

— Но нужно обязательно учитывать, что у людей и животных сильно отличаются дозировки. При таком решении нужно обязательно проконсультироваться со специалистами, — подчеркнул Михаил Шеляков.

Кроме того, в продаже в России сейчас нет ветеринарных препаратов «Превикос» и «Семинтра» производства немецкой компании Boehringer Ingelheim и «Бравекто» от американской MSD, рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Николай Беспалов.

«Семинтра» используется для лечения системной гипертензии и хронической болезни почек у кошек. «Превикос» — противовоспалительный препарат для собак. А «Бравекто» назначают для защиты собак и кошек от блох и клещей.

«Известия» направили запросы в компании Vetoquinol, Zoetis, MSD и Boehringer Ingelheim с просьбой сообщить, почему их лекарств нет в России. Также редакция отправила запрос в Россельхознадзор с просьбой предоставить оценку ситуации с доступностью иностранных ветеринарных препаратов и их аналогов на отечественном рынке.

Вакцины для кошек

Кроме того, есть трудности с доступностью зарубежных вакцин для кошек и собак, рассказали в Национальной ветеринарной палате. Эту информацию подтвердил владелец ветеринарной больницы «Зеленый кот» Олег Байдаров.

— Сейчас в Россию нет поставок импортных вакцин для мелких домашних животных от Intervet (входит в состав американской MSD. — Ред.), Boehringer Ingelheim и Zoetis, — уточнил он. — Наши производители за три года так и не смогли кардинально увеличить производство. Например, прямо сейчас, в сезон вакцинаций, наблюдается дефицит отечественных вакцин для кошек и собак.

По данным Национальной ветеринарной палаты, дефицит обусловлен ограничением в поставках из-за границы и ремонтными работами на российских производственных площадках.

Олег Байдаров подчеркнул, что сейчас на рынке либо продаются остатки запасов иностранных вакцин от Intervet, Boehringer Ingelheim или Zoetis, либо их завозят нелегально.

— Нелегальный ввоз вакцин не гарантирует соблюдения условий хранения при их перевозке и безопасность, — предупредил Олег Байдаров.

Николай Беспалов добавил, что нелегально в Россию ввозятся не только зарубежные вакцины для животных, но и ветеринарные лекарства.

— Сейчас самые распространенные на сером рынке — те, которых в стране не хватает. Среди них в том числе «Превикос», «Семинтра» и «Бравекто», — подчеркнул он.

По словам Николая Беспалова, сейчас в соцсетях активно развиваются аккаунты, где можно приобрести недоступные в России лекарства для животных. Эксперт призвал не покупать их на подобных площадках.

Почему нет лекарств для животных

У российских производителей нет возможности выводить легально на рынок иностранные лекарства, которые защищены патентом, напомнил Николай Беспалов.

— Зарубежные компании могут обратиться в суд с требованием запретить ввод на рынок аналога, пока их препарат защищен эксклюзивными правами, — уточнил он. — Это обстоятельство сдерживает импортозамещение.

Однако и работа механизма параллельного импорта отдельных лекарств для домашних животных в Россию сдерживает разработку отечественных препаратов, уверен эксперт.

— Если бы его не было, спрос на российские ветпрепараты рос бы более выраженными темпами, что стимулировало бы производителей, — полагает он.

А для полного перехода потребителей с вакцин иностранного производства на отечественные российским компаниям необходимо нарастить объемы производственных мощностей минимум в 2–3 раза и решить логистические проблемы с поставками сырья, добавил Николай Беспалов.

Исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков напомнил, что в 2022 году ассортимент ветпрепаратов иностранного производства на российском рынке составлял более 750 наименований. Но сейчас к ввозу разрешены менее 300. По его словам, доступность зарубежных препаратов снизилась после изменения условий их доступа на российский рынок в 2023 году.

— Тогда производителей зарубежных ветпрепаратов обязали для продолжения сотрудничества с Россией подтвердить соответствие их производственных мощностей стандарту GMP («надлежащая производственная практика» — свод правил и норм, которыми должны руководствоваться фармкомпании при производстве лекарств. — Ред.). Для этого на всех производственных площадках импортеров должны были побывать российские инспекции и выдать свое положительное заключение, — напомнил Семен Жаворонков.

Эксперт напомнил, что в марте 2025 года на российский рынок был выведен ветпрепарат «Пимобендан» для лечения сердечной недостаточности у собак немецкой компании Boehringer Ingelheim.