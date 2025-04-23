Один человек погиб при обстреле ВСУ белгородского села Крюково
В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина в селе Крюково Белгородской области. Об этом 23 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«От оперативных служб поступила информация о погибшем в результате прилета боеприпаса мужчине. От полученных ранений он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал он в своем Telegram-канале.
Также в результате атаки украинских боевиков ранения получили три человека, в том числе глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник. Он получил осколочное ранение спины, у двух мужчин — минно-взрывные, закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения ног.
Кроме того, Гладков сообщил, что в пяти частных домах выбиты окна, повреждены два легковых автомобиля и один грузовой транспорт.
Ранее, 22 апреля, в Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате погиб водитель. Мужчина решил поехать на автомобиле в хутор Красноорловский, где было расположено его хозяйство.