В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю погиб водитель
В Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в результате погиб водитель. Об этом 22 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Чрезвычайное происшествие произошло на повороте в село Сергиевка Краснояружского района. Водитель скончался от полученных ранений по пути в медицинское учреждение», — написал Гладков в Telegram-канале.
Уточняется, что мужчина на автомобиле ехал в хутор Красноорловский, где было расположено его хозяйство. Он отказался перевозить скот в безопасное место, оставил его в районе и регулярно посещал его. Поскольку проезд в Краснояружский район был запрещен, мужчина проезжал к своему хозяйству без разрешения.
«К большому горю, эта поездка закончилась трагедией», — подытожил Гладков.
Накануне Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадал мирный житель. Они уточнил, что раненого доставили в Ракитянскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги.