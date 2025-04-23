СМИ сообщили о возможном снижении пошлин США на китайские товары

США рассматривают возможность снижения таможенных пошлин для Китая с целью снижения напряженности между странами. Об этом 23 апреля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«По словам осведомленных источников, администрация [президента США Дональда] Трампа рассматривает возможность снижения высоких пошлин на китайский импорт (в некоторых случаях более чем вдвое) в попытке снизить напряженность в отношениях с Пекином, которая негативно влияет на мировую торговлю и инвестиции», — говорится в публикации.

Отмечается, что Трамп и его администрация не приняли окончательного решения. По данным газеты, на стадии обсуждения находятся несколько вариантов смягчения пошлин на товары из КНР. Уточняется, что в некоторых случаях тарифы могут быть снижены до 50–65%.

Как альтернатива рассматривается вариант многоступенчатой шкалы пошлин: 35% на импорт товаров, которые не считаются угрозой национальной безопасности США, и не менее 100% в отношении стратегически важных товаров.

22 апреля глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что продолжающееся торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином является неустойчивым, и в скором времени может произойти его деэскалация. При этом он отметил, что официальные переговоры между США и Китаем еще не начались. По его мнению, они будут достаточно тяжелыми.

В тот же день Трамп сообщил, что Соединенные Штаты снизят процент таможенных пошлин в отношении Китая, но не до нулевой отметки. Тогда он признал, что суммарные пошлины США на товары из КНР, которые в настоящее время составляют 145%, — это очень много.