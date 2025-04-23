Мужчина погиб во время рафтинга на реке Белой в Адыгее
Мужчина погиб во время рафтинга на реке Белой в Адыгее, возбуждено уголовное дело. Об этом 23 апреля сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по республике.
Уточняется, что 21 апреля индивидуальный предприниматель организовал сплав по реке Белая для четверых туристов и инструктора. Во время спортивного мероприятия рафт опрокинулся, в результате чего один из пассажиров утонул, не сумев выбраться на берег из-за сильного течения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека»). В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.
«Выясняются основания предоставления индивидуальным предпринимателем услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей», — указано в Telegram-канале ведомства.
22 апреля мужчина утонул в колодце, находясь на своей даче в Краснопахорском районе Новой Москвы. По предварительной информации, он упал в подземный источник по неосторожности.