Мужчина утонул в колодце на даче в Новой Москве
Мужчина утонул в колодце, находясь на своей даче в Краснопахорском районе Москвы. Об этом агентство городских новостей «Москва» сообщает во вторник, 22 апреля, со ссылкой на источник.
«Погибший в одиночку отправился к себе на дачу в коттеджный поселок «Лесной пейзаж – 2» в ТиНАО, а спустя некоторое время перестал выходить на связь с родными. Дочь, обеспокоенная молчанием, приехала на участок и нашла его мертвым», — рассказал собеседник агентства.
По предварительной информации, мужчина упал в колодец по неосторожности.
19 апреля аварийно-спасательный отряд извлек из озера Бознянское в Смоленской области тела 55-летнего мужчины и восьмилетнего ребенка. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее, 11 апреля, в Удмуртии спустя две недели поисков спасатели обнаружили в реке тело пропавшего 10-летнего ребенка, передает RT.