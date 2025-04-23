Эксперты рассказали о спаде продаж на первичном рынке недвижимости в Москве

Спад продаж на первичном рынке недвижимости в марте относительно февраля по классам «комфорт» и «бизнес» суммарно составил 16%, сообщили «Известиям» 23 апреля в аналитическом центре MR.

«При этом массовый сегмент продемонстрировал больший спад — показатель достиг 20%. «Бизнес», в свою очередь, — 12%. Падение месяц к месяцу в большей степени обусловлено аномально высоким показателем февраля 2025 года, достигнутым благодаря усилениям части девелоперов по условиям реализации», — рассказали там.

В пресс-службе Tekta Group добавили, что за март 2025 года в Москве было реализовано не менее 134,5 тыс. кв. м первичного жилья в бизнес-классе, что меньше, чем в предыдущем месяце, на 16,4%.

В бизнес-классе снижение продаж отчасти можно объяснить перераспределением интереса части покупателей в сторону премиум-класса, поскольку показатель в этом сегменте сократился несколько меньше — на 16%. Спрос поддерживается благодаря тому, что клиенты всё чаще стали рассматривать именно премиальную недвижимость как более привлекательное направление для инвестиций.

Рост спроса в премиум- и делюкс-классах в I квартале составил 61% год к году, добавили в MR. Происходит смещение интереса покупателей от массового сегмента к более высокому. Тренд усиливается с возрастанием уровня оцениваемой недвижимости.

«Одна из причин снижения продаж в отрасли в марте — рассрочка с минимальным первоначальным взносом, к которой большинство застройщиков прибегли в феврале из-за провального по продажам января», — добавил директор по продажам ГК ТОЧНО Александр Михайлов.

По его словам, данный инструмент считается высокорискованным, по этой причине в марте некоторые девелоперы изменили условия «февральских» программ, так как рассрочка не решает вопроса с наполнением эскроу-счетов.

Ранее, 20 апреля, «Известия» ознакомились с исследованием аналитиков компании ГК «Развитие», где сообщалось о росте спроса на рынке аренды недвижимости. По мнению специалистов, российский арендный рынок испытывает рост активности: спрос на наем жилых помещений продолжает повышаться, как и суммы, которые рантье запрашивают с арендаторов. Но многие россияне всё так же предпочитают не покупать жилье и ждать смены экономической ситуации в съемных квартирах