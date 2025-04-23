Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Брянской области

В результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область пострадал мирный житель. Об этом 23 апреля сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали гражданский микроавтобус АПХ «Мираторг» в деревне Подлесные Новоселки Севского района. К сожалению, водитель получил осколочные ранения», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, пострадавший был госпитализирован и получил необходимую медицинскую помощь. Губернатор пожелал ему скорейшего выздоровления.

18 апреля житель Брянской области пострадал в результате атак ВСУ на село Ломаковка Стародубского района. Кроме того, после минометного обстрела и атаки дронов-камикадзе в населенном пункте полностью сгорели жилой дом, надворные постройки и подсобное хозяйство.