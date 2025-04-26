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Испанский стыд: королевство стало центром европейского наркотрафика

По Гвадалквивиру течет поток наркотиков
Фото: Global Look Press/Clara Margais/dpa
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Испанская полиция и жандармерия ведут борьбу с наркотрафиком на маршруте Марокко – Кампо-де-Гибралтар после того, как в феврале прошлого года преступники потопили катер Гражданской гвардии, убив двоих силовиков. Доставщики зелья уменьшили частоту отправок товара через Средиземное море. И, похоже, сейчас на этом пути курсируют катера и дроны больше для отвода глаз, чем с целью перевозки серьезных объемов «дури» в Европу. Как теперь построен наркотрафик через Испанию, разбирались «Известия».

Вооружены и очень опасны

Главными воротами для доставляемого из Латинской Америки и Северной Африки «продукта» теперь стала река Гвадалквивир — единственная судоходная водная артерия Испании. По ней почти в открытую гоняют быстроходные глиссеры. Транспортные средства у перевозчиков наркотиков помощней, чем у правоохранителей, уходят преступники от силовиков почти запросто.

Гвадалквивир

Река Гвадалквивир

Фото: Global Look Press/Eduardo Briones/Keystone Press Agency

Первое время лодки с зельем на борту едва заходили в устье реки, швартуясь, как правило, в окрестностях Санлукара. Но постепенно преступники осмелели и теперь уже доходят до Кориа и Ла-Пуэбла-дель-Рио, а часто и вовсе до Севильи.

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«Наркоторговцам становится всё легче продвигаться всё дальше и дальше вверх по реке, — говорит Агустин Домингес, провинциальный секретарь Профессиональной ассоциации юстиции и гражданской гвардии (JUCIL) в Кадисе (провинциальный центр в автономии Андалусия). — Полиция не имеет достаточных ресурсов для контроля ни в плане материальном, ни в плане персонала. Наркоторговцы увеличивают использование реки. Так было всегда с контрабандой на Гвадалквивире; просто никогда это не было столь вопиющим, как сейчас».

С широко закрытыми глазами

От устья реки до окрестностей Севильи тянется почти 100 км практически незаселенной береговой линии. Мест с более-менее значимой концентрацией жителей на этом маршруте всего три. Городок Ла-Пуэбла-дель-Рио — точка, где торговцы впервые сталкиваются с таким центром (12 тыс. жителей) во время своего путешествия к андалузской столице, но риск и здесь минимален. Источник в правительстве Ла-Пуэблы на условиях анонимности объясняет, что у дюжины местных офицеров Гражданской гвардии даже нет спасательных жилетов на случай, если придется гоняться за криминальными элементами по воде.

Гвадалквивир
Фото: Global Look Press/Eduardo Briones/Keystone Press Agency

«Я гулял как-то у реки месяц назад со своими детьми, и одна из этих лодок пронеслась мимо. Полиции не было. Люди, стоявшие на берегу, гневно кричали «негодяи», но сидевших в лодке это совершенно не напрягало, они были сосредоточены на решении своей задачи, — рассказывает один из жителей. — Не сомневаюсь, что они беспрепятственно добрались до Севильи. Они ощущают колоссальное чувство безнаказанности, потому что городов с офисами Гражданской гвардии здесь нет, а звонить в Севилью отсюда бесполезно. Всё равно никто сюда не успеет приехать и перехватить катера. Этот трафик становится уже привычным, и я не удивлюсь, что наши дети, подрастая, станут работать на них».

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За время службы в Гражданской гвардии Агустин Домингес не раз становился свидетелем, как в районах Санлукар и Барбате «люди не искали работу», поскольку у молодежи постоянно имеется перспектива получения легких денег. Вроде бы просто кататься на мотоциклах вдоль реки, а на самом деле приглядывать за движениями правоохранителей и предупреждать наркоторговцев о передвижениях силовиков.

полиция
Фото: Global Look Press/Sar Arxina/Keystone Press Agency

«Мало кто захочет долго учиться, чтобы овладеть какой-то специальностью или работать за €600–700 в месяц, когда такие же деньги можно получить, постояв «на стреме» несколько часов», — объясняет офицер, семью которого бандиты запугали в декабре прошлого года. Двое неизвестных в один из выходных дней подошли к нему, гулявшему по севильскому парку с детьми, и сделали несколько снимков телефоном. «Теперь наши силовые структуры знают, как выглядят возможные мишени», — сообщили они Домингесу, прекрасно зная, что он — офицер полиции, и не боясь последствий.

Власти Ла-Пуэбла-дель-Рио утверждают, что не располагают данными о каких-либо жителях, которые бы предупреждали и отслеживали деятельность наркоторговцев на берегу реки. «Было замечено несколько человек, занимающихся подобной деятельностью, но они были из других городов, не наши», — пояснил опрошенный источник.

«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу»

С открытой террасы одного из ресторанчиков, притулившегося к главному городскому причалу, хорошо видна группа молодых людей с удочками. Клева нет, но их это не расстраивает: похоже, что для них главное — не результат, а процесс. Но не ужения, а наблюдения за происходящим на берегу. Болтливый владелец заведения при ответе на вопрос, часто ли тут бывают эти ребята и с каким уловом они уходят обычно, вдруг становится угрюмым и немногословным: «Я не хочу ничего знать о том, что происходит на реке. Моя работа — подавать пиво и утку с рисом».

Гвадалквивир
Фото: Global Look Press/Eduardo Briones/Keystone Press Agency

В Ла-Пуэбла-дель-Рио все, кажется, игнорируют то, что происходит вокруг. Например, в январе 2025 года Национальная полиция и Гражданская гвардия арестовали четырех человек и изъяли почти 3 т кокаина на складах в 10 км от центра города. А в конце декабря 2024-го севильские жандармы установили рекорд, обнаружив и конфисковав партию в 7 т кокаина. В конце марта правоохранители перехватили кустарного производства подводную лодку, доставившую из Колумбии в устье Гвадалквивира 6,8 т кокаина.

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«Лодки с «дурью» — далеко не новость для наших краев, они время от времени здесь и раньше появлялись. Другое дело, что в последние месяцы частота их прибытия значительно возросла. И ходят они уже не только ночью, как раньше, но и днем. Бывает, что вереницами по три-четыре штуки», — комментирует один из работников местного бара.

«Теперь каждый может стать наркоторговцем»

В Ла-Альгабе с населением менее 17 тыс. жизнь, похоже, течет нормально и размеренно. Это небольшой городок с невысокими зданиями. Многие, гуляющие по его улицам, не знают, что совсем рядом проходит новая испанская наркотрасса. Здесь нет променада — вплотную к берегу реки подходит полоса леса. Она служит природной занавеской, скрывающей от посторонних глаз происходящее у водной кромки. Местный житель, живущий в 300 м от берега, рассказывает: «То, что я слышал о лодках с наркотиками, передавали по радио и в новостях. На улицах доказательств этому не найти. А вот с моста заметить можно».

Этот 43-летний мужчина считает, что происходящее может изменить жизнь здешних обитателей в будущем:

«Я никогда не слышал, чтобы что-либо подобное происходило здесь раньше, а я здесь вырос. Когда я был ребенком, таких в городе не существовало. Мое детство прошло у реки, я ловил рыбу или собирал хворост и никогда ничего подобного не видел. Но теперь это есть и может разрастись в глобальную проблему».

Гвадалквивир
Фото: Global Look Press

Дети в Ла-Альгабе играют на улице, ничего не опасаясь, но подходить близко к реке теперь не принято.

«Мы теперь говорим детям, которые раньше приходили сюда играть в воде и у воды, чтобы они не ходили туда, потому что это опасно», — объясняет горожанка Мария Хосе де ла Бандера. Из окон ее дома берег не виден — мешают деревья, но она ясно дает понять, что «там за лесополосой всё изменилось, всё не так, как прежде». Женщина говорит, что запретила себе и родным даже пытаться приблизиться к реке, чтобы не оказаться свидетелем или втянутой «в то, что показывают по телевизору».

Ближайшая к реке точка, которую посещают жители Ла-Альгабы, — это детская площадка рядом с одним из мостов, ведущих в город. Внутри площадки дети могут свободно перемещаться — по периметру ее от «остального мира» отделяет более чем двухметровой высоты металлический забор.

Гвадалквивир
Фото: Global Look Press/Meng Dingbo/XinHua

«Дети спускаются в парк, но не доходят до реки, — объясняет Мохамед Атик, отец, наблюдающий за своим малышом со скамейки. — Представьте, что мимо случайно проплывет лодка с наркотиками. Ее нельзя будет не заметить, если ограждение убрать. Мой собственный 11-летний сын только что упомянул об этом. Мы сами себя заточили в замкнутое пространство, но это к лучшему для наших детей».

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Дети из этих деревень на реке Гвадалквивир с удивлением говорят о наркоторговцах. Для них они загадочные люди в масках, которые постоянно завладевают их вниманием, выходящим за рамки любых замечаний взрослых. Елена Медина, учительница средней школы в Алькала-дель-Рио (город в Севилье, где заканчивается судоходная часть Гвадалквивира), о прибытии в город наркоторговцев узнала от своих учеников.

«Я пришла на работу утром, и дети начали мне говорить: «Теперь каждый может стать наркоторговцем. Вы видели людей на лодках, что приехали сюда вчера? Они будут распространять свой товар — работа найдется для всех желающих».

Дурная слава

Кориа-дель-Рио, расположенный между Алькалой и Ла-Пуэблой, тоже страдает от наркоторговли. Главный инспектор местной полиции Франсиско Гарсия заявил, что за свою 33-летнюю карьеру он ни разу не сталкивался с ситуацией, похожей на нынешнюю: «Никогда прежде лодки с наркотиками не плавали по Гвадалквивиру средь бела дня. Это создает дурную славу городу, но мы ничего не можем сделать из-за нехватки плавсредств для навигации и патрулирования реки. Мы выезжаем на берег только по звонку жителей, увидевших лодки».

Как и в других городах, в Кории обстановка спокойная, но чувствуется висящее в воздухе напряжение «из-за происходящего на реке», по словам анонимного чиновника местного органа, который тут же бодро заявляет, что «напрямую на муниципалитет это не влияет, поскольку наркотрафик направлен в другие районы». Да, признает он, «у нас тут снова растет употребление кокаина, но я не верю, что здесь есть причинно-следственная связь».

Гвадалквивир
Фото: Global Look Press/Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

Прогуливаясь по набережной, замечаешь, что на террасах предприятий общепита царит довольно приятная атмосфера. Рестораторы, бармены и официанты готовы поговорить о красотах речных просторов, но темы наркотрафика касаться никто не хочет. Управляющий самым большим из здешних ресторанов, расположенным напротив причала, откуда паром перевозит автомобили через реку в Дос-Эрманас, категорически отказался давать какие-либо комментарии. «Я ничего не вижу, ничего не слышу и ничего не комментирую».

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Ранним утром 10 апреля сотрудники Гражданской гвардии Андалусии провели облаву близ Севильи. В четырех точках из пяти обошлось без шума. В пятой — Лос-Паласьос-и-Вильяфранка — возникла перестрелка. Подозреваемый выстрелил в направлении полицейского. Того пули не задели, зато в результате ответного огня и преступник получил царапину. Его заключили под стражу, но позднее он был из-под нее освобожден под залог в размере €30 тыс., сообщил Аугусто Домингес.

полиция испании
Фото: Global Look Press/Clara Margais/dpa

«Такого рода вещи побуждают людей относиться к наркоторговцам проще. Тот, кто, провезя в страну несколько тюков наркотиков, заработает сотни тысяч, легко расстанется с «тридцаткой» в качестве «непредвиденных расходов» и в следующий раз вновь взведет курок, увидев на пути гражданского гвардейца. А люди, которые смогут на этом получить свои комиссионные, его поймут и оправдают», — говорит полицейский.

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