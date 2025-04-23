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США в судах борются с влиянием IT-корпораций. Разбор

Власти США потребовали разделения Google из-за признания монополистом
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Фото: Global Look Press/Matthias Balk
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Власти США развернули кампанию против крупнейших цифровых корпораций. Суды рассматривают несколько исков, по результатам которых Google уже признан монополистом и теперь может лишиться веб-браузера Chrome и операционной системы Android. Почему в Белом доме хотят ограничить IT-гигантов — в материале «Известий».

Google признали нарушителем

• В августе 2024 года суд округа Колумбия по иску минюста США признал, что Google, стоимость которого оценивается в $1,81 трлн, занимает доминирующее положение в сегменте онлайн-поиска, и назвал компанию нарушителем антимонопольного законодательства.

• В основу иска легли сделки Google с Apple, Mozilla, Samsung. Компании договорились, что за определенную плату поисковая система Google будет автоматически появляться в веб-браузерах и в браузерах смартфонов. В 2021 году в рамках подобных контрактов Google выплатила Apple и Samsung $26,3 млрд.

• Власти США оказались недовольны тем, что такие соглашения помогли поисковой системе Google привлечь больше пользователей и благодаря этому улучшать свои инструменты. В Google же говорят, что их поисковик выбирают потому, что он лучше, чем у конкурентов — Microsoft Bing и DuckDuckGo.

Как устранить нарушения

• Сейчас в американском суде проходят слушания, где обсуждаются способы устранения нарушений. Там представители истца выступили с требованием о продаже Chrome. Минюст также считает, что Google должен помочь восстановить конкуренцию на рынке онлайн-поиска и перестать платить компаниям, чтобы те обеспечили поисковой системе лидирующие позиции. Власти США также просят право заставить Google продать Android, если другие меры не сработают.

• Юридическая команда Google со своей стороны предлагает всё же сосредоточиться на сделках, о которых изначально шла речь — Apple, Mozilla, Samsung и поменять их условия. В компании также заявили, что правительство играет на руку конкурентам, которые хотят получить доступ к коммерческим секретам и инновациям Google, так как корпорация всё чаще использует искусственный интеллект в своей поисковой системе и конкурирует в области его применения с OpenAI, Microsoft и Meta* (организация признана экстремистской и запрещена в России).

• В этой связи министерство юстиции обеспокоилось, что Google может занять доминирующее положение не только в отношении поисковых систем, но и в сегменте искусственного интеллекта, и попросило судью подумать об этом тоже — на перспективу.

Перетрясти BigTech

• Исход дела «США против Google» может кардинально изменить роли ведущих игроков в Кремниевой долине. Еще один судья признал Google монополистом в деле, связанном с рекламными технологиями. А в 2023 году Google проиграла антимонопольный иск, поданный производителем видеоигры Fortnite. Он обвинил гиганта в нарушении законов о конкуренции из-за ограничений, связанных с загрузкой приложений через Google Play.

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• По оценкам экспертов, действия минюста США сигнализируют о том, что нынешняя американская администрация планирует контролировать технологическую отрасль. К слову, дело, касающееся поисковика Google, было возбуждено еще в 2020 году, во время первого президентства Дональда Трампа.

• Сейчас с антимонопольными исками от правительства приходится иметь дело и Apple, и Meta*, и Amazon. Основателю Meta* Марку Цукербергу пришлось отстаивать в суде свою компанию, которая больше 10 лет назад купила Instagram и WhatsApp. По версии Федеральной торговой комиссии США, это было сделано, чтобы они не могли составить конкуренцию Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

• Данное дело представляет угрозу для Meta*, поскольку, по некоторым оценкам, компания получает от Instagram около половины своих доходов от рекламы в США. А если суд Цукерберг проиграет, то ему, возможно, придется избавиться от приносящих значительные доходы Instagram и WhatsApp.

Зачем это властям США

• Текущая кампания против цифровых гигантов является выстраиванием новой иерархии управления внутри американского делового сообщества. Традиционно цифровые компании поддерживали Демократическую партию и были мощным инструментом воздействия на электорат, с учетом их трансмедийности и возможностей манипулирования мнением людей. В последнем электоральном цикле цифровые корпорации уловили тренды и выступили либо на стороне президента США Дональда Трампа, либо нейтрально. Однако осадок от прошлых выборов, когда поддержкой пользовались демократы Хилари Клинтон и Джо Байден, у нынешней администрации остался.

• Сейчас стратегическая задача Трампа — это напомнить корпорациям, что они являются американскими компаниями, которые должны следовать американским интересам. Их взаимодействие с государством должно стать понятным и прозрачным. Чтобы этого добиться, Трамп прибегает к юридическому давлению. Не в последнюю очередь играет и личностный фактор: у нынешнего президента США неоднозначная история взаимоотношений с главой Meta* Цукербергом.

• При этом стоит отметить, что происходящее не является прихотью одного только Белого дома. В Вашингтоне сформировался консенсус между демократами и республиканцами, что с большими IT-корпорациями нужно что-то делать, чтобы пресекать их влияние. Добиться этого можно делением компаний на более мелкие, что по крайней мере будет препятствовать их непомерному росту. Попытка глав корпораций наладить отношения с помощью пожертвований на инаугурацию и обещаний ослабить цензуру в отношении правых результата не дали, так как Трампу понадобилось нечто большее, чем красивая церемония.

Чего добивается Белый дом

• Администрация Трампа не ставит перед собой целью полностью уничтожить цифровые корпорации, разделить их, закрыть браузер Chrome или лишить клиентской базы операционную систему Android. Однако в Белом доме хотят, чтобы Кремниевая долина была встроена в его политику в ближайшие годы. По своей природе цифровые компании тяготеют к глобализации и не привязываются к национальным образованиям. Трамп видит в этом отход от проамериканского порядка, чего он старается не допускать.

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• Примером для Трампа являются производственные компании, которые выстраивают иерархии и не формируют горизонтальные сети. Президент США оказывает им всяческую поддержку, ради чего и начал торговую войну почти со всеми странами мира. Чтобы реальные сектора получили толчок к развитию, Трамп хочет, чтобы им оказала помощь и цифровая экономика, а для этого она должна работать по понятным ему механизмам и следовать проверенным временем принципам управления. Гармоничное объединение производства и цифровых технологий является той идеальной экономической моделью, которую определил для себя Трамп.

• Трамп оставляет цифровым компаниям возможности для компромисса и заключения соглашений, что является его фирменным стилем политического поведения. В информационно-цифровых компаниях это должны понимать, так что они, оценив возможные потери для себя в случае продолжающегося давления, будут достаточно сговорчивы и избегут удара. Таким образом они получат свободу действий, но в пределах, которые очертит администрация Трампа.

При написании материала «Известия» беседовали с:

  • доцентом факультета мировой экономики и мировой политики, департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Наталией Карповой;
  • политологом-американистом Малеком Дудаковым.
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