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Врач назвала опасные весенние заболевания

Терапевт Серебрякова: главная проблема весной — поллиноз
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Фото: Global Look Press/Aleksey Belkin
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Резкие перепады температур, авитаминоз, аллергены и повышенная вирусная активность создают серьезные угрозы для здоровья в весенний период. Особенно частой проблемой являются аллергические реакции на цветения и пыльцу. Об этом «Известиям» 24 апреля рассказала врач-терапевт, участковый АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), к.м.н. Оксана Серебрякова.

Одной из главных проблем весны специалист называет аллергические реакции. Цветущие растения провоцируют поллиноз, от которого страдают 80% аллергиков. Аллергия проявляется насморком, слезотечением и приступами чихания. Для астматиков пыльца представляет особую опасность, так как может вызвать бронхоспазмы.

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Не менее серьезную угрозу представляют вирусные инфекции. Холодные утра и теплые дни создают идеальные условия для распространения ОРВИ. Как отмечает врач, весной происходит двойная вирусная атака: зимние штаммы гриппа еще сохраняют активность, а новые респираторные инфекции уже начинают циркулировать.

Серебрякова рекомендует уделять внимание питанию. Ранние овощи часто содержат повышенное количество нитратов, а недостаточно промытые дары природы могут стать причиной кишечных инфекций. Также весной на 30% увеличивается частота стрептококковых ангин и фарингитов по сравнению с зимним периодом.

Психоэмоциональное состояние тоже требует контроля.

«У каждого пятого человека отмечается весеннее обострение тревожности или депрессии из-за перестройки биоритмов», — уточнила эксперт.

Для защиты здоровья врач рекомендует соблюдать семь основных правил. По ее словам, в питании стоит сделать акцент на квашеной капусте как источнике витамина С, яйцах для получения витамина D и тыквенных семечках, богатых цинком. Полезно добавлять в рацион ферментированные продукты для поддержания микрофлоры кишечника.

Важную роль играет и грамотное закаливание. Специалист советует начинать день с контрастного душа с разницей температур 10–15 градусов, постепенно увеличивая перепад. При склонности к аллергии необходимо промывать нос солевым раствором после прогулок, а астматикам всегда иметь под рукой ингалятор.

Для поддержания эмоционального равновесия врач рекомендует ложиться спать до 23:00, так как мелатонин лучше вырабатывается в темное время суток. Хороший эффект дает практика дыхательной техники 4–7–8 для снятия напряжения.

Кроме того, постепенно нужно увеличивать физическую активность, начиная с 30-минутных прогулок перед переходом к интенсивным тренировкам.

«При сохранении симптомов дольше пяти дней или при температуре выше 38°С обязательно обратитесь к врачу. Весенние болезни коварны тем, что маскируются друг под друга: аллергию можно принять за ОРВИ, а вирусную инфекцию — за переутомление», — порекомендовала терапевт.

Ранее врач-пульмонолог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева рассказала «Известиям» о неочевидных симптомах астмы. Она объяснила, что кроме классических проявлений астмы существует и кашлевая форма заболевания, при которой единственным симптомом может быть кашель — как сухой, так и с отделением мокроты. Часто болезнь развивается на фоне аллергических реакций, поэтому важно обращать внимание на взаимосвязь симптомов с потенциальными аллергенами.

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