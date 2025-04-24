Рука к помощи: в России создали бюджетный тяговый протез кисти

В России разработали высокотехнологичный бюджетный тяговый протез кисти. Благодаря технологии 3D-печати изделие адаптируется под индивидуальные анатомические особенности пользователя и возвращает утраченные двигательные способности. Среди ключевых особенностей инновации: возможность индивидуализации под любого пациента, водонепроницаемость, широкая доступность благодаря оптимизации технологии производства по сравнению со стандартными моделями. Однако эксперты отметили, что сейчас на рынке уже представлена линейка протезов верхних конечностей, поэтому разработчикам не просто будет занять свою нишу.

В чем разница тяговых и бионических протезов

Российский стартап «ПротоМир», созданный студентами Майкопского государственного технологического университета при поддержке Национальной технологической инициативы (НТИ), разработал бюджетный тяговый протез кисти руки. По словам разработчиков, завершено прототипирование, создана 3D-модель и проведены испытания. Благодаря оптимизации производства стоимость будет на 25% ниже рыночной, а срок создания составит семь дней.

— Технология подтверждена в лабораторных условиях. Подготовлена необходимая документация, подобраны материалы для изготовления, — отметили в пресс-службе НТИ.

По словам руководителя проекта Дмитрия Васильева, создатели тяговых протезов предусмотрели возможность так называемой кастомизации — индивидуального дизайна для заказчика. Команда проекта начала формировать партнерства с клиниками и реабилитационными центрами Южного федерального округа.

Протез изготовлен из биосовместимых материалов — композитов, карбоновых нитей и легкого пластика. Они ускоряют приживаемость, снижают риски воспаления. Это делает протезы безопасными для использования. Проект позволит людям с ограниченными возможностями вести активный образ жизни и вернуть кисти функциональность.

Другое преимущество протеза — водонепроницаемость. Защита от попадания воды обеспечит комфорт и уверенность в использовании. Грузоподъемность составляет 5 кг. Это позволит развить двигательные функции руки и восстановить среднюю нагрузку.

— Тяговый протез для кисти состоит из пластикового каркаса, блока управления и крепежей. Это сделает его доступным и сохранит функциональность. Позволит людям с ограниченными возможностями чувствовать себя комфортно, — уточнил руководитель проекта.

Справка «Известий» Протезы делятся на тяговые и бионические. Первые управляются тягами внутри и контролируются движениями сохраненного сустава без электроники. Бионические протезы роботизированы. Тяговые помогают тренировать мышцы рук, плеча и предплечья, что улучшает в будущем установку бионических.

В планах развития стартапа масштабирование производства на всю территорию России, выход на рынки СНГ и разработка бионической версии протеза с расширенной функциональностью. Проект также принимает участие в акселерационной программе федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», оператором акселерационных программ проекта выступает НТИ.

Какими бывают российские протезы

Российские разработки в области протезирования давно стали социальной историей, которая актуальна в современных условиях. Создание отечественного прототипа позволит предоставлять помощь людям с ограниченными возможностями быстрее и, вероятно, значительно дешевле, полагает главный специалист по развитию фиджитал-спорта в Федеральном центре подготовки спортивного резерва Дмитрий Штаненко.

— Проект стартапа актуальный и социально значимый, но на рынке уже представлена линейка протезов верхних конечностей. Основные поставщики комплектующих для них — компании Ottobock, Össur, Promedi. При этом протезы, созданные из компонентов от этих производителей, можно бесплатно получить по программе ИПРА (индивидуальная программа реабилитации). Продукция уже широко представлена в разных регионах страны и хорошо себя зарекомендовала, — рассказал руководитель лаборатории бионических экзопротезов верхних и нижних конечностей с нейроуправлением Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Владимир Ермишин.

Как отмечает эксперт, термин «высокотехнологичный» применительно к тяговому протезу звучит некорректно, если не конкретизированы инновационные элементы. Упоминание биосовместимых материалов логично, если разработчики заменили устаревшие компоненты (например, неопрен) на современные композиты. Но стоит прямо указать, какие риски для пользователей устранены, иначе это выглядит как очевидное требование к любому подобному изделию.

По словам Владимира Ермишина, разработка, без сомнения, перспективна, но требует апробации на пациентах, у которых есть опыт использования протезов, для оценки удобства и надежности устройства.

— Мы приветствуем появление новых проектов в сфере ассистивных технологий, таких как тяговый протез кисти. В мире миллионы людей нуждаются в доступных решениях для повышения качества жизни. Проект выглядит перспективным благодаря 3D-печати и кастомизации. Если команде удастся сделать продукт удобным для пользователей и запустить серийное производство, это станет хорошей новостью для рынка, — резюмировал директор по маркетингу компании «Моторика» (занимается разработкой бионических протезов) Алексей Ахметшин.

Ранее стало известно, что корпорация «Ростех» в 2025 году расширила производство бионических протезов на фоне увеличения спроса. Они управляются микропроцессором, каждый палец имеет отдельный привод. Это позволяет двигать рукой и брать даже хрупкие предметы с максимальным удобством.