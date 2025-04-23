Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперты спрогнозировали рост производства индейки в 1,5 раза к 2030 году
Наука и техника
В России приступили к разработке космических двигателей-электроспреев
Спорт
Спортивный агент Овечкина рассказал о мечте хоккеиста взять олимпийское золото
Общество
Экс-сотрудника спецслужб Молдавии выдворили из РФ за попытку сбора разведданных
Мир
Послу Японии выражен протест из-за желания Токио использовать замороженные активы РФ
Мир
Си Цзиньпин заявил о влиянии тарифных войн на мировой экономический порядок
Общество
Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной
Мир
В Совфеде сравнили ситуацию в Румынии с политическим землетрясением
Мир
Лавров отметил развитие торгово-экономических связей с Узбекистаном
Армия
Росгвардейцы за ночь уничтожили 17 ударных украинских дронов в ДНР
Общество
Временные ограничения на работу аэропортов Нижнекамска, Казани и Ульяновска сняли
Происшествия
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на частный дом в Белгородской области
Мир
СМИ заявили о понижении статуса саммита в Лондоне после отказа участия глав МИД
Спорт
Капризов стал первой звездой матча плей-офф НХЛ «Вегас» — «Миннесота»
Общество
На Apple в РФ составили протокол за пропаганду нетрадиционных отношений
Наука и техника
Лауреаты премии «Вызов» организовали тур по России для популяризации науки
Спорт
Бобровский совершил 20 сейвов и помог «Флориде» одержать победу над «Тампой»

Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Чертановский суд Москвы продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной по делу о легализации незаконно заработанных денежных средств в особо крупном размере. Об этом 23 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Уточняется, что Митрошина будет находиться под стражей до 24 июня текущего года.

Защита блогера ходатайствовала о смягчении меры пресечения, аргументируя это тем, что ей необходимо заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, по ее словам, арест негативно сказывается на ее команде.

Адвокат Михаил Юсов в свою очередь отметил, что на данный момент подозреваемая погасила свою налоговую задолженность. Он предложил заменить меру пресечения на запрет определенных действий. Помимо этого Юсов настаивал на закрытии судебного процесса, чтобы избежать возможного вмешательства СМИ в следствие и обеспечить безопасность родственников блогера.

Известно, что подозреваемая признала вину в полном объеме. Следователь добавил, что необходимо изучить информацию о финансовой деятельности Митрошиной, включая другие возможные преступления.

Дробление и наказание: почему Елена Блиновская получила пять лет колонии
Она выйдет на свободу уже через два года или даже раньше

Александру Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи, куда она прибыла из Дубая, и предъявили обвинение в отмывании 127 млн рублей. По версии следствия, имея задолженность перед налоговой на одноименную сумму, Митрошина еще в 2021 году купила элитную квартиру на улице Большой Дмитровке в центре Москвы, чтобы придать недоимке законный характер, то есть легализовать.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025