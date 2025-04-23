Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

Чертановский суд Москвы продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной по делу о легализации незаконно заработанных денежных средств в особо крупном размере. Об этом 23 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Уточняется, что Митрошина будет находиться под стражей до 24 июня текущего года.

Защита блогера ходатайствовала о смягчении меры пресечения, аргументируя это тем, что ей необходимо заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, по ее словам, арест негативно сказывается на ее команде.

Адвокат Михаил Юсов в свою очередь отметил, что на данный момент подозреваемая погасила свою налоговую задолженность. Он предложил заменить меру пресечения на запрет определенных действий. Помимо этого Юсов настаивал на закрытии судебного процесса, чтобы избежать возможного вмешательства СМИ в следствие и обеспечить безопасность родственников блогера.

Известно, что подозреваемая признала вину в полном объеме. Следователь добавил, что необходимо изучить информацию о финансовой деятельности Митрошиной, включая другие возможные преступления.

Александру Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи, куда она прибыла из Дубая, и предъявили обвинение в отмывании 127 млн рублей. По версии следствия, имея задолженность перед налоговой на одноименную сумму, Митрошина еще в 2021 году купила элитную квартиру на улице Большой Дмитровке в центре Москвы, чтобы придать недоимке законный характер, то есть легализовать.