С Красной горкой: душевные и поминальные открытки

В первое воскресенье после Пасхи наступает очередной поминальный день, известный в народе как Красная горка. В этот день люди отправляются на кладбище, прибирают могилы и оставляют угощения для усопших родственников. В 2025 году дата выпадает на 27 апреля. «Известия» подготовили душевные поминальные открытки и поздравления с Красной горкой, которые можно отправить друзьям и близким.

Доброе утро, открытки с Красной горкой и Антипасхой

По сложившейся традиции Красную горку празднуют в ближайшее воскресенье после Воскресения Христова. В саму Пасху не полагается ездить на кладбище и совершать панихиды. Официального запрета на посещение кладбища в пасхальные дни нет, но священнослужители этого не одобряют, так как в этот день верующие празднуют воскрешение Иисуса Христа, олицетворяющее торжество жизни над смертью.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Красной горкой

Многие посещают кладбище и прибирают могилы усопших уже после Пасхи, разделяя радость воскрешения Христа с почившими предками. В церковном календаре дата значится как Фомино воскресенье, или Антипасха. Приставка «анти» в названии торжества означает «подобно» или по подобию Пасхи, то есть в своем роде Антипасха — это праздник, в который снова вспоминают о важном библейском событии, дарующим надежду на вечную жизнь.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Красной горкой

Название же «Фомино воскресенье» происходит от имени апостола Фомы. Согласно преданию, после воскресения Христос явился к своим ученикам, но не обнаружил среди них Фомы. Апостол не поверил в чудесное событие и продолжал считать Христа умершим. Тогда через неделю Иисус явился к нему со словами: «Подай руку твою, Фома, и вложи в раны мои. И не будь неверующим». Отсюда затем и появилось выражение «Фома неверующий», ставшее крылатым.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Красной горкой

Трогательные открытки в поминальный день в апреле 2025 года

В народной традиции Антипасха, или Фомино воскресенье, больше известны как Красная горка. Считается, что такое название появилось еще в дохристианской Руси. В старину слово «красный» означало красивый. Горками называли холмы и возвышенности, которые использовали в культовых целях. В прежние времена на них устанавливали языческих идолов, а в дальнейшем православные храмы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Открытка с Красной горкой

Изначально Красная горка была праздником весны. Традиционно торжество сопровождалось различными обрядами и шумными гуляниями. С Крещением Руси языческие и христианские традиции тесно переплелись, и праздник приобрел другое значение.

В итоге Красная горка стала считаться еще одним днем поминовения усопших, хотя по христианской традиции посещение и уборку могил принято совершать на девятый день после Пасхи — на Радоницу. Именно в этот день (в 2025 году — во вторник, 29 апреля ) проходит первое общецерковное поминовение усопших после Воскресения Христова.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин Открытка с Красной горкой

Как и в родительские субботы, с утра верующие посещают церковь, чтобы помолиться за души усопших, а затем отправляются на кладбища. Христиане приводят могилы в порядок после осеннего листопада и зимнего снега, украшают цветами и зажигают свечи, также с собой приносят куличи и яйца, освященные в церкви.

После собираются всей семьей за поминальным ужином. За столом собравшиеся произносят теплые слова о почивших родственниках, вспоминая об их добрых делах и поступках.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Красной горкой

Душевные картинки в родительскую субботу в апреле 2025 года

Еще одна традиция праздника — отправлять открытки с Красной горкой друзьям и близким, желая упокоения и Царствия Небесного почившим родственникам. Часто на картинках изображают цветы, горящие свечи и лампады. Встречаются изображения крестов с поминальными надписями, пасхальные куличи, а также другие религиозные атрибуты и символы.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид Открытка с Красной горкой

Скачать открытки можно бесплатно в интернете. Некоторые предпочитают создавать их сами с помощью специальных приложений и нейросетей. Но, какой бы ни была открытка, она должна напоминать о сути торжества — сохранении светлой памяти об умерших.

Поздравления с Красной горкой и поминальным днем в прозе

Открытки можно дополнить короткими пожеланиями. Вот несколько примеров, как поздравить с Красной горкой в прозе своими словами:

«Поздравляю с Красной горкой — особенным днем в году, когда мы вспоминаем о каждом, кто навсегда остался в нашей памяти. Пока мы помним о тех, кого забрали небеса, они живут в наших сердцах и невидимыми ангелами оберегают от всех невзгод. Помянем же наших родных и близких, ушедших в мир иной. Пусть земля им будет пухом, а их бессмертные души обретут покой в Царствие Небесном!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Красной горкой

«Сегодня во всех церквях прозвучит множество молитв и зажжется множество свечей в память о всех почивших христианах. Пусть каждый огонек свечи дарует свет в душе и надежду на вечную жизнь. Пусть все родные будут живы и здоровы, а неугасаемая память об ушедших сохранится через поколения. С Красной горкой!»

«В этот светлый и одновременно грустный день, который в народе зовут Красной горкой, желаю сохранить самые лучшие воспоминания об умерших близких. Пусть память о них не угасает, как огонек свечи, а наши молитвы помогают им в новой жизни. Пусть Господь хранит вас и дорогих вам людей от всех бед и печалей!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Открытка с Красной горкой

«В этот весенний воскресный день православные отмечают Красную горку. Праздник напоминает нам о тех, кто дорог и любим, но кого больше нет с нами. Давайте же почтим память умерших и помолимся за живых. Будьте здоровы и счастливы. Со светлым праздником!»

«С Красной горкой! Этот праздник призывает нас вспомнить о том, что тело человека бренно, а душа живет вечно. Давайте вспомним наших родных и близких, которых нет на земле. Пусть Господь упокоит их души, а всем нам дарует свою милость и благоденствие!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Красной горкой

Ранее «Известия» опубликовали красивые открытки и поздравления на Радоницу.