Реклама
Прямой эфир
Мир
Количество жертв взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 14 человек
Мир
СМИ заявили о нарушении Трампом дресс-кода на похоронах папы римского
Мир
США и Иран выявили общее стремление к достижению соглашения на переговорах в Омане
Мир
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Армия
Путин поздравил и поблагодарил бойцов ВС РФ за полный разгром ВСУ в Курской области
Мир
Шесть человек числятся пропавшими без вести после взрыва в порту в Иране
Общество
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Наука и техника
Глава «Роскосмоса» проведет переговоры с главами космических агентств БРИКС
Спорт
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу
Мир
В Совфеде указали на вечную зависимость ФРГ от США
Мир
Власти Швеции предложили экспроприировать православную церковь в Вестеросе
Общество
В СК займутся расследованием преступлений ВСУ против мирных жителей в Дзержинске
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования Ирану в связи со взрывом в порту
Мир
США рассмотрят возможность отмены санкций против АЭС «Пакш-2» в Венгрии
Общество
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Спорт
Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо
Мир
Bloomberg узнало о сокращении США помощи Киеву в сфере кибербезопасности
Сюжет:

С Красной горкой: душевные и поминальные открытки

«Известия» подготовили поминальные открытки с Красной горкой
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В первое воскресенье после Пасхи наступает очередной поминальный день, известный в народе как Красная горка. В этот день люди отправляются на кладбище, прибирают могилы и оставляют угощения для усопших родственников. В 2025 году дата выпадает на 27 апреля. «Известия» подготовили душевные поминальные открытки и поздравления с Красной горкой, которые можно отправить друзьям и близким.

Доброе утро, открытки с Красной горкой и Антипасхой

По сложившейся традиции Красную горку празднуют в ближайшее воскресенье после Воскресения Христова. В саму Пасху не полагается ездить на кладбище и совершать панихиды. Официального запрета на посещение кладбища в пасхальные дни нет, но священнослужители этого не одобряют, так как в этот день верующие празднуют воскрешение Иисуса Христа, олицетворяющее торжество жизни над смертью.

С Красной горкой

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Красной горкой

Многие посещают кладбище и прибирают могилы усопших уже после Пасхи, разделяя радость воскрешения Христа с почившими предками. В церковном календаре дата значится как Фомино воскресенье, или Антипасха. Приставка «анти» в названии торжества означает «подобно» или по подобию Пасхи, то есть в своем роде Антипасха — это праздник, в который снова вспоминают о важном библейском событии, дарующим надежду на вечную жизнь.

С Красной горкой

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Красной горкой

Название же «Фомино воскресенье» происходит от имени апостола Фомы. Согласно преданию, после воскресения Христос явился к своим ученикам, но не обнаружил среди них Фомы. Апостол не поверил в чудесное событие и продолжал считать Христа умершим. Тогда через неделю Иисус явился к нему со словами: «Подай руку твою, Фома, и вложи в раны мои. И не будь неверующим». Отсюда затем и появилось выражение «Фома неверующий», ставшее крылатым.

С Красной горкой

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Красной горкой

Трогательные открытки в поминальный день в апреле 2025 года

В народной традиции Антипасха, или Фомино воскресенье, больше известны как Красная горка. Считается, что такое название появилось еще в дохристианской Руси. В старину слово «красный» означало красивый. Горками называли холмы и возвышенности, которые использовали в культовых целях. В прежние времена на них устанавливали языческих идолов, а в дальнейшем православные храмы.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Открытка с Красной горкой

Изначально Красная горка была праздником весны. Традиционно торжество сопровождалось различными обрядами и шумными гуляниями. С Крещением Руси языческие и христианские традиции тесно переплелись, и праздник приобрел другое значение.

Антипасха в 2025 году: что означает праздник, почему так называется и как его отмечать
В этом году Фомино воскресенье приходится на 27 апреля

В итоге Красная горка стала считаться еще одним днем поминовения усопших, хотя по христианской традиции посещение и уборку могил принято совершать на девятый день после Пасхи — на Радоницу. Именно в этот день (в 2025 году — во вторник, 29 апреля ) проходит первое общецерковное поминовение усопших после Воскресения Христова.

С Красной горкой

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Открытка с Красной горкой

Как и в родительские субботы, с утра верующие посещают церковь, чтобы помолиться за души усопших, а затем отправляются на кладбища. Христиане приводят могилы в порядок после осеннего листопада и зимнего снега, украшают цветами и зажигают свечи, также с собой приносят куличи и яйца, освященные в церкви.

После собираются всей семьей за поминальным ужином. За столом собравшиеся произносят теплые слова о почивших родственниках, вспоминая об их добрых делах и поступках.

С Красной горкой

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Красной горкой

Душевные картинки в родительскую субботу в апреле 2025 года

Еще одна традиция праздника — отправлять открытки с Красной горкой друзьям и близким, желая упокоения и Царствия Небесного почившим родственникам. Часто на картинках изображают цветы, горящие свечи и лампады. Встречаются изображения крестов с поминальными надписями, пасхальные куличи, а также другие религиозные атрибуты и символы.

С Красной горкой

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Открытка с Красной горкой

Скачать открытки можно бесплатно в интернете. Некоторые предпочитают создавать их сами с помощью специальных приложений и нейросетей. Но, какой бы ни была открытка, она должна напоминать о сути торжества — сохранении светлой памяти об умерших.

Родительские субботы в 2025 году: как правильно поминать усопших в родительский день
Первая, Мясопустная суббота, наступает уже 22 февраля

Поздравления с Красной горкой и поминальным днем в прозе

Открытки можно дополнить короткими пожеланиями. Вот несколько примеров, как поздравить с Красной горкой в прозе своими словами:

«Поздравляю с Красной горкой — особенным днем в году, когда мы вспоминаем о каждом, кто навсегда остался в нашей памяти. Пока мы помним о тех, кого забрали небеса, они живут в наших сердцах и невидимыми ангелами оберегают от всех невзгод. Помянем же наших родных и близких, ушедших в мир иной. Пусть земля им будет пухом, а их бессмертные души обретут покой в Царствие Небесном!»

С Красной горкой

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Красной горкой

«Сегодня во всех церквях прозвучит множество молитв и зажжется множество свечей в память о всех почивших христианах. Пусть каждый огонек свечи дарует свет в душе и надежду на вечную жизнь. Пусть все родные будут живы и здоровы, а неугасаемая память об ушедших сохранится через поколения. С Красной горкой!»

«В этот светлый и одновременно грустный день, который в народе зовут Красной горкой, желаю сохранить самые лучшие воспоминания об умерших близких. Пусть память о них не угасает, как огонек свечи, а наши молитвы помогают им в новой жизни. Пусть Господь хранит вас и дорогих вам людей от всех бед и печалей!»

С Красной горкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Открытка с Красной горкой

«В этот весенний воскресный день православные отмечают Красную горку. Праздник напоминает нам о тех, кто дорог и любим, но кого больше нет с нами. Давайте же почтим память умерших и помолимся за живых. Будьте здоровы и счастливы. Со светлым праздником!»

«С Красной горкой! Этот праздник призывает нас вспомнить о том, что тело человека бренно, а душа живет вечно. Давайте вспомним наших родных и близких, которых нет на земле. Пусть Господь упокоит их души, а всем нам дарует свою милость и благоденствие!»

С Красной горкой

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Красной горкой

Ранее «Известия» опубликовали красивые открытки и поздравления на Радоницу.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025