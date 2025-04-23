Мирный житель пострадал при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку по территории Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом 23 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Волоконовском районе в хуторе Шаховка с беспилотника на частный дом сброшено взрывное устройство. Ранена женщина», — говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась за помощью в медицинское учреждение, где ей оказали всю необходимую помощь.

Гладков 22 апреля сообщил, что в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ пострадали пятеро мирных жителей. По информации губернатора, все пять человек были ранены в Грайворонском округе.