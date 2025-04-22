В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали пятеро мирных жителей

В Белгородской области в результате атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пятеро мирных жителей. Об этом 22 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском округе от ударов дронов ВСУ ранены пять мирных жителей. В селе Косилово беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего ранены четверо: супружеская пара, их сын и 16-летняя девочка», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что супруги получили баротравму и контузию, у их 19-летнего сына осколочные ранения. Молодой человек и девушка также получили черепно-мозговые травмы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, противник также атаковал автомобиль на дороге между Грайвороном и Илек-Пеньковкой, в результате пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставили больницу.

Накануне Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ на трассе Томаровка – Красная Яруга пострадал мирный житель. Они уточнил, что раненого доставили в Ракитянскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги.