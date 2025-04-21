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Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадал мирный житель. Об этом 21 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ нанесли очередные удары по нашему региону. Пострадал мирный житель», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, мужчина пострадал при ударе FPV-дрона на трассе Томаровка — Красная Яруга. Гладков уточнил, что раненого доставили в Ракитянскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. Медики оказали ему необходимую помощь, он переведен амбулаторное лечение.

В результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по селу Никольское оказался поврежден легковой автомобиль. У транспортного средства посечены двери. Также дрон атаковал автомобиль в Валуйском округе в хуторе Леоновка, в результате повреждено остекление и кузов.

Также при ударе украинских боевиков по селу Казинка повреждена линия электропередачи. В результате жители населенных пунктов Аркатово, Казинка, Тулянка, Посохово и Гладково временно остались без света. В свою очередь в селе Кукуевка боевики ВСУ повредили два частных дома, гараж и легковой автомобиль при сбросе взрвывного устройства.

«В селе Двулучное вследствие удара дрона повреждена кровля частного домовладения. Хутор Барилов Ракитянского района также подвергся атаке вражеского дрона. В результате его детонации повреждена кровля частного домовладения», — заключил губернатор.

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Утром Гладков сообщил о четырех пострадавших, в том числе трех несовершеннолетних, в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Двух девочек в возрасте 13 и 17 лет госпитализировали. Мальчику повели операцию после того, как он пострадал при детонации мины «колокольчик» в селе Таврово. У четвертой пострадавшей зафиксированы баротравмы и осколочные ранения.

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