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Чекунков рассказал о роли Арктики в диалоге между Россией и США

Чекунков: Арктика станет одной из главных тем в рамках диалога России и США
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Фото: Global Look Press/Sebastian Kahnert
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В рамках конструктивного диалога между Россией и США Арктика станет одной из приоритетных тем. Об этом рассказал «Известиям» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Вместе мы являемся крупнейшими арктическими государствами мира и несем обоюдную ответственность за сохранение баланса в хрупкой арктической системе — во всех смыслах слова», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что сейчас сотрудничество между странами сведено к минимуму, поэтому вопрос обеспечения мира доступной энергией, продовольствием и производством высокотехнологичных товаров может стать основой для взаимодействия. По его словам, логистика также может стать причиной для сотрудничества. Чекунков отметил, что Северный морской путь уже состоялся как транспортная артерия мирового значения. Кроме того, он добавил, что коренные и малочисленные народы Севера тоже являются возможным полем для диалога.

«Сотрудничество по этой линии идет довольно плотное, и в некоторых аспектах сохранило здоровый градус взаимодействия, утерянный за последние несколько лет в других делах со странами Запада», — добавил министр.

По мнению Чекункова, безопасность тоже играет огромную роль в диалоге между Кремлем и Белым домом, так как через Арктику пролегают самые близкие траектории полетов между Америкой и Евразией. Поэтому в этом вопросе очень важно взаимодействие и следование четким протоколам, чтобы не допускать недопонимания, чем и занимаются профессионалы соответствующих ведомств.

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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 27 марта заявил, что до конца текущего года будет создан инвестиционный фонд для развития Арктики. Он также подчеркнул интерес компаний из США к инвестициям в Арктику, в том числе к ряду российских технологий, включая проекты в области сжиженного природного газа (СПГ).

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