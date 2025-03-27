Дмитриев заявил о создании до конца 2025 года арктического инвестиционного фонда
До конца текущего года будет создан инвестиционный фонд для развития Арктики. Об этом 27 марта заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Это будет фонд, в котором в основном якорным инвестором будет РФПИ, но мы также привлечем сюда и другие институты развития, возможно, российские банки, пенсионные фонды», — сказал он в кулуарах Международного арктического форума в Мурманске.
По словам Дмитриева, среди инвесторов фонда будут как российские, так и арабские участники, а также потенциальные соинвесторы из стран Глобального Юга и Запада.
Кроме того, глава РФПИ заявил об интересе компаний из США к инвестициям в Арктику, в том числе к ряду российских технологий, включая проекты в области сжиженного природного газа (СПГ).
«Очень важно, что действительно мы видим, что Арктика является таким местом совместного развития для большого количества стран», — сообщил он.
В то же время глава РФПИ уточнил, что все инвестиции должны находиться под полным контролем России. Он отметил стратегическую значимость Арктики как для российского государства, так и для других стран, указав на ее богатые ресурсы.
26 марта секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин заявил, что Арктика является огромной ресурсной базой, и подчеркнул важность освоения полезных ископаемых для России. По его словам, там находится свыше 1,5 тыс. трлн кубометров газа и 83 млрд баррелей неразведанной нефти.