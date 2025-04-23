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В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий было объявлено на территории Ставропольского края. Об этом 22 апреля сообщили в главном региональном управлении (ГУ) МЧС России.

«Сильный дождь в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20 м/с ожидаются местами в Ставропольском крае в период 19:30–20:30 и до конца суток 22 апреля и далее в течение суток 23 и 24 апреля 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, на территории края есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера. В частности, они могут быть связаны с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах дождевым стоком, а также увеличением количества ДТП.

В пресс-службе добавили, что из-за непогоды могут повредиться системы связи, линии электропередачи (ЛЭП), а также жилые дома и сельскохозяйственные строения.

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Гидрометцентр России 22 апреля сообщил о том, что в Москве продлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с аномальной жарой со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более до вечера 24 апреля. Уточнялось, что аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

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