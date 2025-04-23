СМИ узнали о сокращении финансирования DOGE программ по борьбе с дезинформацией

Департамент эффективности госуправления США (DOGE) сокращает финансирование исследовательских грантов Национального научного фонда (NSF), поддерживающего разработку искусственного интеллекта, примерно на $135 млн. Об этом 22 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники и поступивший в его распоряжение документ.

«Департамент государственной эффективности США сокращает примерно на $135 млн финансирование исследовательских грантов Национального научного фонда, ключевого федерального агентства, поддерживающего разработку искусственного интеллекта», — приводит Bloomberg материалы из документа.

Уточняется, что сокращения коснутся десятков действующих грантов, включая несколько программ, направленных на борьбу с дезинформацией и deepfake.

Так, финансирование потеряют программа стоимостью $5 млн в Университете Буффало, направленная на обучение пожилых людей распознаванию генерируемого искусственным интеллектом (ИИ) онлайн-мошенничества, и разрабатываемый в Рочестерском технологическом институте инструмент обнаружения deepfake. Также без финансовой поддержки окажутся аналогичные программы в университетах Южной Каролины и Миссисипи.

«Сокращения рискуют еще больше подорвать федеральную поддержку мер защиты ИИ в то время, когда инструменты ИИ становятся всё более способными создавать убедительные поддельные изображения и тексты, которые могут обманывать и вводить пользователей в заблуждение», — заключило агентство.

Газета Financial Times сообщила 20 апреля, что DOGE в рамках кампании по сокращению расходов расширил сферу своего влияния, включив в нее ключевые культурные институты страны. Так, DOGE намерен сократить на $1 трлн финансирование Национальной художественной галереи США.