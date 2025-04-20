СМИ сообщили о начале работы DOGE по сокращению госрасходов в сфере искусства США

Департамент эффективности госуправления США (DOGE) в рамках кампании по сокращению расходов расширил сферу своего влияния, включив в нее ключевые культурные институты страны. Об этом 20 апреля сообщила газета Financial Times.

Уточняется, что представители ведомства 17 апреля посетили Национальную художественную галерею США — ведущее культурное учреждение Вашингтона, хранящее мировые коллекции искусства.

Согласно данным издания, намерения DOGE в отношении учреждения пока неясны. Однако, как пишет газета, визит прошел на фоне расширения администрацией президента США Дональда Трампа программы по сокращению госрасходов. Политик в прошлом месяце издал указ «О восстановлении правды и здравомыслия в американской истории», направленный против Смитсоновского института, представители которого рассуждают о вопросах расы и гендера в отличном от правительственного ключе. Кроме того, еще в феврале Трамп взял под свой контроль Кеннеди-центр, напоминают авторы материала.

Отмечается, что Национальная художественная галерея была официально учреждена конгрессом в 1937 году и управляется советом высокопоставленных государственных деятелей. Основное финансирование галереи поступает из федерального бюджета, который DOGE намерен сократить на $1 трлн.

6 апреля сообщалось, что DOGE запланировал уволить сотрудников по обслуживанию ядерных ракет. На данный момент руководство пока не приняло окончательных решений, в связи с чем рассматриваются различные варианты.

Также 30 марта WP сообщила об увольнении сотен работников Института мира США по решению DOGE. Как пишет газета, некоторым сотрудникам института предложили выходное пособие или продление медицинской страховки в обмен на их подписи об отказе от права подать иск. Отмечалось, что в общей сложности USIP имеет около 600 сотрудников в офисах по всему миру.