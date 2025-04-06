Реклама
Прямой эфир
Армия
Военные рассказали о защищающем регионы РФ засекреченном средстве РЭБ «Волна-2»
Мир
На Украине сообщили о захвате храма в Черновицкой области рейдерами ПЦУ
Общество
По факту ДТП с двумя погибшими пешеходами под Новосибирском возбуждено дело
Общество
В Минусинском районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Общество
Синоптик сообщил о выпадении 43% осадков от месячной нормы в Подмосковье
Общество
Онкологические заболевания больше не приговор. Что нужно знать о лечении рака
Мир
Адвокат Гуцул обвинила СИБ Молдавии во вмешательстве в судебный процесс
Мир
Японский вулкан Сакурадзима выбросил облако пепла высотой 2,6 км
Общество
Число пострадавших из-за сильного ветра в Хакасии возросло до 32 человек
Общество
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с несуществующими долгами за ЖКХ
Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей произошло на 91-м км МКАД
Мир
МЧС России двумя самолетами доставило в Мьянму более 68 т гуманитарной помощи
Общество
Специалисты МЧС ликвидировали более 30 ландшафтных пожаров в Хакасии
Происшествия
Житель Воронежской области пострадал при падении обломков сбитого дрона ВСУ
Общество
По факту убийства боевиками ВСУ жителя Курской области возбуждено уголовное дело
Общество
Российские подростки стали чаще обращаться к психологам
Общество
В Якутии начали проверку после сообщений об удержании в рабстве двоих мужчин

DOGE запланировал уволить сотрудников по обслуживанию ядерных ракет

0
EN
Фото: REUTERS/Carlos Barria
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, во главе которого находится бизнесмен Илон Маск, заявил о «второстепенности» 8,5 тыс. сотрудников минэнерго страны и Национального управления ядерной безопасности, которое занимается модернизацией и обслуживанием ядерных боеголовок. Об этом 6 апреля сообщает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на документ с соответствующими данными.

«Согласно документу, около 500 должностей в агентстве по ядерной безопасности и около 8 тыс. рабочих мест в департаменте энергетики были признаны несущественными. Некоторые из них уже были сокращены за счет отложенных отставок», — сообщает AP.

Все указанные сотрудники попадут под сокращение и увольнение, при этом данное количество — фактически половина из 17,5 тыс. работников. Что касается сферы управления ядерной безопасности, там могут могут сократить 500 из 3 тыс. человек, дополняет «Газета.Ru».

На данный момент руководство пока не приняло окончательных решений, в связи с чем рассматриваются различные варианты, уточнили в минэнерго.

Маском сброшены: главный элемент американской «мягкой силы» уничтожен
Что на самом деле стоит за разрушением USAID

4 апреля газета The Washington Post сообщила, что налоговая служба США (IRS) планирует сократить четверть своих сотрудников, что составляет около 20 тыс. рабочих мест, в рамках инициатив DOGE по сокращению расходов. В тот же день ведомство объявило о ликвидации офиса по гражданским правам, который отвечал за защиту американских налогоплательщиков от дискриминации. Вместе с этим оттуда были уволены 130 работников.

Также 30 марта WP сообщила об увольнении сотен работников Института мира США по решению DOGE. Как пишет газета, некоторым сотрудникам института предложили выходное пособие или продление медицинской страховки в обмен на их подписи об отказе от права подать иск. Отмечается, что в общей сложности USIP имеет около 600 сотрудников в офисах по всему миру.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025