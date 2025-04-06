DOGE запланировал уволить сотрудников по обслуживанию ядерных ракет

Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, во главе которого находится бизнесмен Илон Маск, заявил о «второстепенности» 8,5 тыс. сотрудников минэнерго страны и Национального управления ядерной безопасности, которое занимается модернизацией и обслуживанием ядерных боеголовок. Об этом 6 апреля сообщает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на документ с соответствующими данными.

«Согласно документу, около 500 должностей в агентстве по ядерной безопасности и около 8 тыс. рабочих мест в департаменте энергетики были признаны несущественными. Некоторые из них уже были сокращены за счет отложенных отставок», — сообщает AP.

Все указанные сотрудники попадут под сокращение и увольнение, при этом данное количество — фактически половина из 17,5 тыс. работников. Что касается сферы управления ядерной безопасности, там могут могут сократить 500 из 3 тыс. человек, дополняет «Газета.Ru».

На данный момент руководство пока не приняло окончательных решений, в связи с чем рассматриваются различные варианты, уточнили в минэнерго.

4 апреля газета The Washington Post сообщила, что налоговая служба США (IRS) планирует сократить четверть своих сотрудников, что составляет около 20 тыс. рабочих мест, в рамках инициатив DOGE по сокращению расходов. В тот же день ведомство объявило о ликвидации офиса по гражданским правам, который отвечал за защиту американских налогоплательщиков от дискриминации. Вместе с этим оттуда были уволены 130 работников.

Также 30 марта WP сообщила об увольнении сотен работников Института мира США по решению DOGE. Как пишет газета, некоторым сотрудникам института предложили выходное пособие или продление медицинской страховки в обмен на их подписи об отказе от права подать иск. Отмечается, что в общей сложности USIP имеет около 600 сотрудников в офисах по всему миру.