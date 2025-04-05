WP сообщила о планах Налоговой службы США уволить 25% сотрудников

Налоговая служба США (IRS) планирует сократить четверть своих сотрудников в рамках инициатив департамента государственной эффективности (DOGE) по сокращению расходов. Об этом 4 апреля проинформировала газета The Washington Post (WP).

«Налоговая служба США планирует уволить почти четверть своих сотрудников начиная с пятницы, сократив примерно 20 тыс. рабочих мест в рамках планов сокращения расходов президента Дональда Трампа и команды Илона Маска — службы DOGE США», — сообщило издание со ссылкой на источники.

В тот же день ведомство объявило о ликвидации своего офиса по гражданским правам, которое отвечало за защиту американских налогоплательщиков от дискриминации. Вместе с этим были уволены 130 специалистов, работающих там. Отмечается, что остальные работники будут переведены в другие отделы налоговой.

«Эти меры принимаются для повышения эффективности и результативности Налоговой службы США», — сказано в одном из электронных писем.

30 марта WP сообщила об увольнении сотен работников Института мира США по решению DOGE. Как пишет газета, некоторым сотрудникам института предложили выходное пособие или продление медицинской страховки в обмен на их подписи об отказе от права подать иск. Отмечается, что в общей сложности USIP имеет около 600 сотрудников в офисах по всему миру.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило 29 марта, что оставшихся сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) уволят в июле и сентябре. По данным издания Reuters, администрация Трампа сообщила конгрессу, что сократит почти все оставшиеся рабочие места в USAID, а также закроет агентство.