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В МИД РФ заявили о неотвратимости наказания военных преступников ВСУ

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Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov
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Недопустимость избежания наказания за нарушение международного гуманитарного права будет частью возможных мирных договоренностей по Украине, сказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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«Фиксация нарушений норм и принципов международного права будет обязательным условием процессов урегулирования и прекращения конфликта, как и недопустимость избежать наказания для тех, кто нарушал нормы международного гуманитарного права. Я думаю, она будет лежать в основе принимаемых решений и станет обязательным пунктом итоговых мирных договоренностей, когда мы к ним придем», — заявил посол по особым поручениям МИД России.

Следственный комитет РФ уже ведет соответствующую работу: с 2014 года возбуждено 6,5 тыс. уголовных дел о преступлениях против мира и безопасности человечества, а также против личности и собственности. Большую часть уголовных дел расследуют по фактам обстрелов украинскими военными мирного населения и гражданских объектов. Более 500 человек из состава украинских вооруженных формирований осуждены на сроки от 8,5 года до пожизненного заключения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В ожидании наказаний: РФ готова привлечь США к расследованию преступлений украинцев

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