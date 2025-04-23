В МИД РФ заявили о неотвратимости наказания военных преступников ВСУ
Недопустимость избежания наказания за нарушение международного гуманитарного права будет частью возможных мирных договоренностей по Украине, сказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Фиксация нарушений норм и принципов международного права будет обязательным условием процессов урегулирования и прекращения конфликта, как и недопустимость избежать наказания для тех, кто нарушал нормы международного гуманитарного права. Я думаю, она будет лежать в основе принимаемых решений и станет обязательным пунктом итоговых мирных договоренностей, когда мы к ним придем», — заявил посол по особым поручениям МИД России.
Следственный комитет РФ уже ведет соответствующую работу: с 2014 года возбуждено 6,5 тыс. уголовных дел о преступлениях против мира и безопасности человечества, а также против личности и собственности. Большую часть уголовных дел расследуют по фактам обстрелов украинскими военными мирного населения и гражданских объектов. Более 500 человек из состава украинских вооруженных формирований осуждены на сроки от 8,5 года до пожизненного заключения.
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