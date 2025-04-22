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Стало известно о задержании генерал-майора Росгвардии по делу о мошенничестве

ТАСС: генерал Росгвардии Варенцов задержан по делу о мошенничестве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Москве задержали главу департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова. Об этом во вторник, 22 апреля, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Варенцова задержали в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве, возбужденного ранее в отношении руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова, который уже год как заключен под стражу.

«Обоим фигурантам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», — уточнило агентство.

Позднее стало известно, что Варенцову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в Москве, что следует из материалов дела, опубликованных на сайте 235-го гарнизонного военного суда.

Суммы да дело: в Москве арестован основатель Русагро Вадим Мошкович
Предварительно, миллиардер и его сообщник проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы 17 апреля сообщила, что Мещанский суд столицы арестовал бывшего первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова по делу об особо крупном мошенничестве. Уточнялось, что срок ареста фигуранта, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), составит два месяца.

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