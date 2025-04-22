Стало известно о задержании генерал-майора Росгвардии по делу о мошенничестве
В Москве задержали главу департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова. Об этом во вторник, 22 апреля, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Варенцова задержали в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве, возбужденного ранее в отношении руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова, который уже год как заключен под стражу.
«Обоим фигурантам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», — уточнило агентство.
Позднее стало известно, что Варенцову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в Москве, что следует из материалов дела, опубликованных на сайте 235-го гарнизонного военного суда.
Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы 17 апреля сообщила, что Мещанский суд столицы арестовал бывшего первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова по делу об особо крупном мошенничестве. Уточнялось, что срок ареста фигуранта, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), составит два месяца.