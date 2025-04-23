Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белом доме сообщили о 18 торговых предложениях после введения пошлин США
Экономика
МВФ пересмотрел прогноз по ВВП США на 2025–2026 годы в сторону понижения
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Одессе
Мир
Путин отметил стремление отдельных сил на Западе к восстановлению связей с РФ
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Мир
Путин отметил вклад СПЦ в укрепление отношений между РФ и Сербией
Спорт
Московское «Динамо» победило «Ак Барс» и вышло в полуфинал Кубка Гагарина
Мир
Ушаков назвал серьезным и обстоятельным диалог России и США по Украине
Мир
Хуситы заявили об ударах по авианосцам США в Красном и Аравийском морях
Общество
В Минобороны заявили о детонации боеприпасов в воинской части Владимирской области
Мир
МИД Израиля удалил соболезнования в связи со смертью папы Франциска
Общество
Россиян предупредили об активизации мошенников к 9 Мая
Политика
Песков опроверг данные FT о предложении Путина по Украине
Мир
Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом
Происшествия
За день семеро жителей ДНР пострадали при обстрелах ВСУ
Происшествия
На участке серой ветки метро в Москве прервано движение поездов
Мир
Лавров прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Рестораны и кафе Москвы первыми получат звезды от регуляторов

0
EN
Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Zoltan Okolicsanyi
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Минэкономразвития запускает пилотный проект, в ходе которого столичный общепит начнет получать публичную оценку. Об этом заявил директор департамента госполитики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования ведомства Александр Вдовин, выступая на конференции «Пищевая безопасность».

Едет ревизор: зачем в отели и рестораны направят батальон тайных аудиторов
Они выявят недостатки и предложат заведениям исправиться

На практике надзорные органы будут проверять, как кафе или ресторан соблюдает все нормативные требования, получить оценку можно будет по итогам плановых проверок или профилактических визитов, добавили «Известиям» в ведомстве. Тем, кто их исполняет, дадут высокий бал. Такие заведения смогут размещать на фасадах звезды или улыбающиеся смайлы, это будет свидетельствовать о качестве питания там. Такие отметки будут вызывать у потребителей больше доверия к таким точкам общепита, добавил Александр Вдовин.

Также власти сформируют электронный рейтинг заведений, который поможет людям ориентироваться на гастрономической карте Москвы. Какие города, помимо столицы, примут участие в эксперименте и когда конкретно он стартует, в ведомстве «Известиям» не уточнили — эти пункты чиновники еще обсуждают. В перспективе такую систему могут распространить на отели и социальные учреждения, например школы.

Чиновник также отметил, что в декабре 2024 года МЭР уже легализовало механизм публичной оценки, закрепив эту норму в 248-ФЗ «О госконтроле». Сейчас специалисты ведомства разрабатывают подзаконные акты, в которых будут прописаны все детали по этому проекту. Александр Вдовин также упомянул, что такой подход активно используют за рубежом: в части стран Европы и Азии. Так, например, в Великобритании заведения общепита проходят проверку инспекторов в онлайн-режиме.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Звезда по имени: регуляторы поставят отметки ресторанам и кафе в Москве

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025