Рестораны и кафе Москвы первыми получат звезды от регуляторов

Минэкономразвития запускает пилотный проект, в ходе которого столичный общепит начнет получать публичную оценку. Об этом заявил директор департамента госполитики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования ведомства Александр Вдовин, выступая на конференции «Пищевая безопасность».

На практике надзорные органы будут проверять, как кафе или ресторан соблюдает все нормативные требования, получить оценку можно будет по итогам плановых проверок или профилактических визитов, добавили «Известиям» в ведомстве. Тем, кто их исполняет, дадут высокий бал. Такие заведения смогут размещать на фасадах звезды или улыбающиеся смайлы, это будет свидетельствовать о качестве питания там. Такие отметки будут вызывать у потребителей больше доверия к таким точкам общепита, добавил Александр Вдовин.

Также власти сформируют электронный рейтинг заведений, который поможет людям ориентироваться на гастрономической карте Москвы. Какие города, помимо столицы, примут участие в эксперименте и когда конкретно он стартует, в ведомстве «Известиям» не уточнили — эти пункты чиновники еще обсуждают. В перспективе такую систему могут распространить на отели и социальные учреждения, например школы.

Чиновник также отметил, что в декабре 2024 года МЭР уже легализовало механизм публичной оценки, закрепив эту норму в 248-ФЗ «О госконтроле». Сейчас специалисты ведомства разрабатывают подзаконные акты, в которых будут прописаны все детали по этому проекту. Александр Вдовин также упомянул, что такой подход активно используют за рубежом: в части стран Европы и Азии. Так, например, в Великобритании заведения общепита проходят проверку инспекторов в онлайн-режиме.

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