Звезда по имени: регуляторы поставят отметки ресторанам и кафе в Москве

Столичные кафе и рестораны первыми получат звезды от регуляторов: вскоре Минэкономразвития начнет апробировать в городе механизм публичной оценки общепита , рассказали в ведомстве. Фактически эта оценка станет сигналом — заведение выполняет обязательные требования и, например, в нем сложно отравиться . У таких кафе на фасаде появится отметка, которая позволит людям быстро определить пищевую культуру заведения . Норму о таком подходе уже зафиксировали в законе «О госконтроле». Как бизнес отнесся к нововведению — в материале «Известий».

Как власти будут оценивать кафе и рестораны

Минэкономразвития запускает пилотный проект, в ходе которого общепит Москвы начнет получать публичную оценку . Об этом заявил директор департамента госполитики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования ведомства Александр Вдовин, выступая на конференции «Пищевая безопасность».

На практике надзорные органы будут проверять, как кафе или ресторан соблюдает все нормативные требования, получить оценку можно будет по итогам плановых проверок или профилактических визитов , добавили «Известиям» в ведомстве. Тем, кто их исполняет, дадут высокий бал. Такие заведения смогут размещать на фасадах звезды или улыбающиеся смайлы, это будет свидетельствовать о качестве питания там . Такие отметки будут вызывать у потребителей больше доверия к таким точкам общепита , добавил Александр Вдовин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также власти сформируют электронный рейтинг заведений, который поможет людям ориентироваться на гастрономической карте Москвы. Какие города, помимо столицы, примут участие в эксперименте и когда конкретно он стартует, в ведомстве «Известиям» не уточнили — эти пункты чиновники еще обсуждают. В перспективе такую систему могут распространить на отели и социальные учреждения, например школы.

Чиновник также отметил, что в декабре 2024 года Минэк уже легализовало механизм публичной оценки, закрепив эту норму в 248-ФЗ «О госконтроле» . Сейчас специалисты ведомства разрабатывают подзаконные акты, в которых будут прописаны все детали по этому проекту . Он также упомянул, что такой подход активно используют за рубежом — в части стран Европы и Азии. Так, например, в Великобритании заведения общепита проходят проверку инспекторов в онлайн-режиме .

— Ключевое преимущество данной системы — мотивация бизнеса самостоятельно поддерживать высокий уровень сервиса и безопасности. Публичные оценки, размещаемые при входе в заведения, станут мощным стимулом для предпринимателей повышать качество услуг, при этом соответствуя всем нормативным требованиям . Это позволит обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта для потребителей, одновременно снизив административную нагрузку на добросовестный бизнес, — добавили в Минэкономразвития.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Так, можно предположить, что, например, Роспотребнадзор будет оценивать, как кафе соблюдают ветеринарные, санитарные требования и уровень безопасности продуктов. А высокий бал после рейда службы будет свидетельствовать о том, что в кафе нельзя отравиться.



В Роспотребнадзоре «Известиям» рассказали, что закон «О государственном контроле» сделал возможным публичную оценку. Но правила и критерии ее присвоения пока не установлены.

Рестораторы поддерживают такой подход, сказал глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, выступая на конференции.

По данным Росстата, количество объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные) в России за 2024 год выросло на 8,4% и достигло 143,3 тыс., напомнили «Известиям» в Минпромторге.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Роскачество готово и намерено содействовать Минэкономразвития во внедрении новой системы оценки, отметили в организации. Она будет предоставлять регулятору собственные результаты аудита и сертификации ресторанов, а также отзывы потребителей, которые получают в своих социальных сетях и мобильном приложении. С 2023 года Роскачество ведет работу с предприятиями общественного питания и ритейлом для обеспечения пищевой безопасности, напомнили там.

Что нужно оценивать в первую очередь

Впрочем, общественники не согласны с таким подходом ведомства. По словам главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, в такой чувствительной сфере, как общественное питание, с помощью звезд или баллов можно оценивать только сервис: удобство сайта, возможность бронирования столика, вежливость персонала, разнообразие меню, наличие детских комнат и т.д .

— Исполнение обязательных требований по качеству и безопасности продукции в заведении не должно быть предметом публичной оценки со стороны надзорных органов. Нарушение таких норм должно пресекаться в соответствии с законодательством, а нарушителей следует привлекать к ответственности. Например, в случае отсутствия регистрации в госсистемах «Меркурий» или «Честный знак», несоблюдения санитарных правил, технических регламентов о безопасности, закона о защите прав потребителей и т.д. , — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Подобный надзор и контроль регуляторов — это ключевые факторы эффективности, ведь сегодня потребитель голосует рублем. Тем более люди сейчас выбирают заведения, учитывая отзывы и обзоры других потребителей , сказал «Известиям» гендиректор компании «Старт качества» Константин Деревсков.

— Основной риск этого проекта — требования и критерии оценки. Важно, чтобы они не были излишне строгими, не создавали необоснованную нагрузку на бизнес и соответствовали действующему законодательству . Конечно, эти нормативы не должны быть заниженными, иначе система потеряет свою ценность, — сказал эксперт. — Надо сказать, что альтернативные решения в столице уже существуют и успешно работают. Например, оценки на платформах отзывов («Яндекс Карты», Google Maps и др.) — это своего рода добровольная сертификация, где потребители голосуют за качество, пусть и не всегда разделяя это понятие с безопасностью .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Эта инициатива поможет развитию ресторанной индустрии: механизм публичной оценки предприятий сможет поспособствовать повышению прозрачности, а также стандартов в индустрии , отметили в пресс-службе «Яндекса».

— «Яндекс Карты» ежегодно отмечают заведения, которые заслуживают доверия. В 2025 году более 6 тыс. ресторанов по всей России получили награду «Хорошее место». Для этого у заведения должен быть рейтинг не ниже 4,5, а его профиль — подтвержден владельцем . Это означает, что информация в карточке — меню, фотографии, контакты — регулярно обновляется, что снижает риск ошибок для гостей, — отметили там.

Такая оценка нужна — она в простой и понятной форме даст потребителю право выбора и понимание, где безопасно , отметил председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов.

— Риски есть только с точки зрения деталей при реализации инициативы. Я бы их назвал сходными с проблемами с выдачей сертификатов качества, где периодически появляются компании, которые откровенно торгуют этими документами без какой-либо реальной оценки , — сказал он «Известиям». — Но новый подход все-таки лучше, чем вообще отсутствие контроля.