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Дефицит бюджета может превысить план почти втрое и составить 3,3 трлн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Согласно финплану на 2025 год, дефицит бюджета прогнозируется почти в 1,2 трлн. Но недостача может увеличиться — до 3,3 трлн рублей, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Это произойдет из-за того, что цены на нефть падают, а рубль укрепляется.

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Так, в апреле 2025-го цена Urals опускалась до $53 за баррель — это на четверть ниже плановой, отметил заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Косов.

Он уточнил: при сохранении низких цен на нефть бюджет может недополучить до 20% от плана. Доля нефтегазовых поступлений в казну 2025-го составляет 27% (около 10,9 трлн). То есть из-за удешевления сырья потери могут составить дополнительные 2–2,2 трлн рублей.

Волатильность стоимости нефти связана с торговой войной США и КНР, пояснил Михаил Косов. Ожидается, что мировая экономика будет замедляться, а значит, спрос на энергоресурсы упадет.

В то же время, у властей есть несколько вариантов, как закрывать недостачу бюджета — заимствования на внутренних (через ОФЗ), внешних (через еврооблигации) рынках или средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Осенью 2024-го министр финансов Антон Силуанов заявил, что ФНБ больше не будет использоваться для финансирования дефицита.

«Если цены на нефть действительно продолжат снижаться и задержатся на невысоких уровнях достаточно продолжительное время, то, вероятно, Минфину все-таки придется воспользоваться средствами из ФНБ для покрытия дефицита бюджета», — допускает Николай Дудченко из ФГ «Финам».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Недостачи не надо: дефицит бюджета может превысить план почти втрое

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