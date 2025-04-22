В Брянской области в результате атак ВСУ за день сгорел 31 дом
В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Климовском и Севском районах Брянской области за день сгорел 31 дом и один магазин, также повреждено здание детского сада. Об этом 22 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В селе Хоромное — 25 домов и магазин. В селе Брахлов — два дома, повреждено здание детского сада. В cеле Сушаны — два дома. В селе Грудская Севского района сгорели два дома» — уточнил Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, удары наносились с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших при атаках не было, уточнил он.
Ранее в этот день в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ пострадали пятеро мирных жителей. Кроме того, противник также атаковал автомобиль на дороге между Грайвороном и Илек-Пеньковкой.