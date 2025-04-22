При столкновении легковушки и автобуса в Ленинградской области пострадали 11 детей

В результате аварии с участием легкового автомобиля и автобуса в Ленинградской области пострадали 11 детей. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«По уточненным данным, в ДТП с автобусом в Гатчинском районе пострадали 11 детей», — говорится в Telegram-канале.

ДТП произошло этим утром на 9-м км автомобильной дороги Сиверская – Дружная Горка – Куровицы. Установлено, что водитель иномарки Renault Logan, следуя от поселка Дружная Горка по направлению к Орлино, совершил наезд на встречную полосу. В результате он столкнулся с автобусом «ПАЗ», в салоне которого находились дети.

Два пассажира Renault Logan 2016 и 2017 годов рождения получили синяки и ссадины, состояние девятерых детей, которые находились в автобусе, оценивается как удовлетворительное. Кроме того, пострадал водитель легковушки, его госпитализировали в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время по факту аварии проводят проверка.

Этой ночью четыре человека погибли в результате аварии в Апастовском районе на юго-западе Татарстана. Предварительно, водитель грузовика Foton не выбрал безопасную скорость и наехал на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили Sollers, Lada, «КамАЗ» и Opel. По данным пресс-службы регионального МВД России, водители Sollers и Lada, а также два их пассажира скончались на месте.