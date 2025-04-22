Четыре человека погибли в результате ДТП в Республике Татарстан
Четыре человека погибли в результате аварии в Апастовском районе на юго-западе Татарстана. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе регионального МВД России.
«Сегодня ночью в Апастовском районе на 59-м км автодороги Казань — Буинск — Ульяновск водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобили Sollers, Lada, «КамАЗ» и Opel», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что в результате происшествия водители Sollers и Lada, а также два их пассажира скончались на месте. Все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы.
Госавтоинспекция Свердловской области сообщила 21 апреля, что один человек погиб в результате аварии в Екатеринбурге. Предварительно было установлено, что водитель автомобиля марки Hyundai Solaris при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилисту на аналогичном транспортном средстве, тем самым вызвав столкновение.