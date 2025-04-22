Оформленная к 80-летию Победы «Ласточка» отправилась в первый рейс в Минск
Международный скоростной электропоезд «Ласточка» Москва – Минск, оформленный специально к 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), отправился в первый рейс. Кадры поезда 22 апреля публикуют «Известия».
Поезд запущен в рамках культурно-просветительского проекта «От Москвы до Бреста дорогами победы».
По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова, вагоны расположены в определенной очередности, первый из них характеризует начало войны.
«Символом начала войны для нас является стойкость Брестской крепости. Маршал [Георгий] Жуков сказал, что победы в ВОВ не было бы без героического подвига железнодорожников. Каждый российский железнодорожник чтит наших предшественников, они нам передали эту железнодорожную систему, но здесь информации гораздо больше. Я абсолютно уверен, что всем будет очень интересно: и белорусам, и нашим россиянам», — подчеркнул Белозеров.
Пассажир Павел Савич назвал проект замечательным и подчеркнул, что нельзя забывать о годах войны. Он выразил желание видеть больше подобных проектов, которые будут напоминать о празднике, память о котором «с детства нам прививали наши родители».
Ранее в этот день сообщалось, что «Поезд Победы» Минобороны РФ прибыл в город Орел в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!». В составе поезда восемь вагонов с тематическими экспозициями, которые посвящены Вооруженным силам РФ, преемственности поколений и подвигу героев, защищающих Отечество.
9 мая 2025 года отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием ВОВ.