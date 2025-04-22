Космонавт Александр Полещук пострадал при ДТП с такси в Москве
Космонавт, Герой Российской Федерации Александр Полещук пострадал в ДТП в Москве на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Об этом 22 апреля рассказал источник «Известий».
По словам источника, Полещук пострадал в результате столкновения автомобиля марки Mersedes и такси.
Александр Полещук совершил единственный 179-дневный полет на орбитальную станцию «Мир». Во время него он дважды выходил в открытый космос.
Ранее в этот день в Тверской области произошло столкновение двух грузовиков и одного легкового автомобиля, в результате два человека пострадали. Уточняется, что ДТП произошло на 194-м км трассы М-11 в сторону Москвы.