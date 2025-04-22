Два человека пострадали в ДТП с грузовиками и легковушкой в Тверской области
В Тверской области произошло столкновение двух грузовиков и одного легкового автомобиля, в результате два человека пострадали. Об этом 22 апреля сообщило главное управление МЧС по региону.
Уточняется, что ДТП произошло на 194-м км трассы М-11 в сторону Москвы.
«В результате ДТП двух грузовых и одного легкового автомобиля в попутном направлении произошло возгорание транспортных средств», — указано в Telrgram-канале.
В ведомстве отметили, что специалисты локализовали возгорание. Кроме того, по предварительной информации, в происшествии пострадали два человека.
Накануне стало известно, что две иномарки столкнулись на автодороге в Екатеринбурге, в результате чего один человек погиб. Предварительно было установлено, что водитель автомобиля марки Hyundai Solaris при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилисту на аналогичном транспортном средстве, тем самым вызвав столкновение.