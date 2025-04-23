Гормональный бой: зачем пациенты с диабетом штурмовали кабинет главврача

В Центральной городской больнице Камышина (Волгоградская область) пациенты с диабетом не дождавшись талонов на прием, ворвались в кабинет главного врача и потребовали выписать им рецепты на инсулин. В городе нет проблем с его наличием, однако получить жизненно важный препарат оказывается не так просто. По всей России люди с диабетом регулярно сталкиваются с невозможностью получить инсулин из-за ошибок в организации медицинской помощи. Почему это происходит и как с этим бороться, разбирались «Известия».

Что произошло в Камышине

Инцидент со «штурмом» кабинета главврача в Камышине произошел во вторник. Группа инсулинозависимых жителей города пришла в Центральную городскую больницу еще в четыре утра, чтобы занять очередь и получить талоны к терапевту: только у этого врача пациенты с диабетом могут взять рецепты на бесплатный инсулин. Однако после открытия записи было выдано только четыре талона. После этого остальные пациенты решили идти в приемную и.о. главврача Алексея Марчишина.

Там их пытались остановить — у главного врача шло совещание, однако люди уже устали от борьбы за рецепты на препарат, который должны получать бесплатно, и вошли без приглашения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На видео, опубликованном в соцсетях, пожилые пациенты с инсулинозависимостью обсуждают свои проблемы в приемной перед «прорывом». Один из визитеров, в частности, говорит, что якобы уже год не может получить направление. Сама встреча с руководителем больницы в кадр не вошла — главврач согласился разговаривать с людьми только с выключенной камерой.

Позже стало известно, что рецепты на лекарства всем, кто оказался в приемной главврача, всё же выдали.

Есть ли в Камышине инсулин

Зампред комитета здравоохранения Волгоградской области Маргарита Константинова сообщила «Известиям», что по факту инцидента Облздравом была инициирована комплексная проверка в отношении Центральной городской больницы Камышина. И.о. главного врача уже привлечен к дисциплинарной ответственности.

— На сегодняшний день запас инсулина в регионе достаточен для удовлетворения потребности до конца текущего года , — заверила Маргарита Константинова. — Руководителям медицинских организаций поручено организовать контроль обеспечения пациентов с сахарным диабетом, а также организовать контроль эффективного использования лекарственных препаратов, закупленных для льготных категорий граждан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

При этом в Камышине, подчеркивает зампред Облздрава, нет и технических проблем для записи на прием к врачу.

— Вопросы рациональной организации помощи пациентам, в том числе координации действий персонала при выписке рецептов для пациентов, страдающих сахарным диабетом, будут дополнительно решены в ходе проверки, — сообщила Константинова.

Достаточно ли инсулина в России

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в комментарии «Известиям» сообщил, что сейчас «не наблюдается дефицит каких-либо определенных инсулинов на рынке». Не зафиксировано и обращений пациентов на этот счет. Закупки и поставки проводятся своевременно, препараты в аптеках имеются.

— Если пациенты сталкиваются с невозможностью получить рецепт на приобретение лекарства, скорее всего, дело в организации управления в конкретном медицинском учреждении, — заметил он. — Люди, которым требуется инсулин, это не первичные пациенты, свалившиеся на врача в период пандемии. Это хронические больные, которые приходят к врачу годами, и их все знают в лицо. Соответственно, должно быть планирование терапии. Нарушенный процесс говорит о потере связи между врачом и пациентом и свидетельствует об организационных проблемах медучреждения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал отмечает, что сложившаяся в Камышине ситуация могла быть связана с нехваткой кадров.

— Минздрав отчитался по итогам 2024 года о росте числа врачей в амбулаторном звене, однако он не столь значителен, чтобы перекрыть острый кадровый дефицит в целом по отрасли, — заметил собеседник «Известий». — Многие участковые врачи работают свыше ставки и ведут прием населения, закрепленного за другим участком, где нет своего врача. При этом работодатели в целях экономии стараются не оформлять привлечение врачей к сверхурочной работе, которая оплачивается в двойном размере.

По какой причине может не быть инсулина

Тем не менее периодически случаются проблемы и с отсутствием препаратов, отмечают эксперты. Но и это также обычно связано с организационными проблемами. Как, например, недавно это случилось в Курской области, где пациенты с диабетом не смогли оперативно получить инсулин из-за его отсутствия в аптеках.

— Это было вызвано несвоевременно проведенной закупочной процедурой, — пояснил «Известиям» глава пациентской организации «Диабет Лайф» Андрей Ковалев. — Проблему удалось решить благодаря активному вмешательству нашей организации и личному участию губернатора Курской области. Сейчас проблем с обеспечением инсулином в регионе не наблюдается.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Опыт пациентской организации показывает, что чаще всего причины отсутствия инсулина в аптеках связаны с логистикой, нехваткой специалистов или сбоями в выдаче рецептов. Эксперт «Народный фронт. Аналитика», руководитель проекта «Диаресурс» Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов Юлия Панкова также подчеркивает, что сам инсулин в стране есть: достаточно препаратов и российского, и зарубежного, локализованного в РФ производства. Тем не менее проблемы с обеспечением пациентов наблюдаются во многих регионах. В некоторых субъектах РФ дело дошло даже до возбуждения уголовных дел, так как чиновники не приняли мер для оперативных закупок препаратов.

— В регионах отмечается целый ряд проблем, — продолжает собеседница «Известий». — Во-первых, могут быть несвоевременными закупочные процедуры, осуществляемые региональными органами власти в сфере охраны здоровья. Особенно остро проблема с доступностью инсулинов стоит в начале и в конце года, когда новые поставки еще не произведены, а старые препараты уже закончились.

Вторая проблема — это несостоявшиеся аукционы по закупкам инсулинов — из-за низкой цены, выставленной заказчиком на торги, или невозможности исполнить условия контракта по другим причинам, говорит Юлия Панкова.

Фото: РИА Новости/Магда Хибелли

Третья характерная для многих регионов сложность — это «хаотичная замена инсулинов, исходя только из закупочных процедур» , говорит эксперт. В этой ситуации не врач или региональный Минздрав, а поставщик принимает решение о том, какие именно инсулины он поставит в рамках закупки.

— В результате пациент не может получить инсулин, на котором подобрана терапия, — пояснила Юлия Панкова. — Нами выявляются также случаи возникновения нежелательной реакции или отсутствия терапевтического эффекта при применении инсулина. Эти инциденты не всегда регистрируются врачами в рамках Фармаконадзора (система выявления и предотвращения нежелательных последствий применения лекарственных препаратов. — Ред.), не проводятся врачебные комиссии для назначения инсулинов по торговым наименованиям в соответствии с действующим законодательством.

Четвертой часто возникающей проблемой эксперт называет истории, подобные той, что произошла в Камышине, — когда пациенты просто не могут записаться к врачу для получения рецепта. Причем в ряде регионов рецепт выписывает только эндокринолог, к которому тоже нужно записываться через направление от терапевта или педиатра.

— Рецепты при этом могут оформлять только на один месяц лечения, тогда как законом предусмотрено оформление льготных рецептов на срок лечения до 180 дней , — отмечает Юлия Панкова. — Для детей-инвалидов льготные рецепты в принципе должны быть действительны в течение 90 дней со дня оформления, но зачастую их выдают со сроком действия только 30 дней.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Андрей Ковалев убежден, что доступ к инсулину для пациентов с диабетом должен быть максимально упрощен. Ограниченное число талонов к терапевтам и отсутствие гибкой электронной системы выписки рецептов являются бюрократическими барьерами, которые могут приводить к возникновению реальных угроз здоровью пациентов.