Литва выделит €300 млн до 2030 года на развитие военной авиабазы в Шяуляе
Литва выделит €300 млн на развитие инфраструктуры военной авиабазы, расположенной у города Шяуляй. Об этом 22 апреля сообщили на сайте министерства национальной обороны страны.
«В Шяуляйском районе мы в настоящее время реализуем почти 30 инфраструктурных проектов, которые будут служить не только Литве, но и всему НАТО в течение десятилетий», — говорится в сообщении.
Уточняется, что недавно на авиабазе открыли новые площадки для грузовых самолетов и истребителей. В ближайшие месяцы там реконструируют рулежную дорожку и создадут стенд для испытаний авиационных двигателей.
Также создадут пожарный ангар и грузопассажирский терминал для обеспечения логистики контингента НАТО. В следующем году будет построен учебный корпус.
В министерстве сообщили, что к 2030 году планируется полностью обновить взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки и создать новые, а также модернизировать существующую инфраструктуру.
18 апреля в министерстве национальной обороны Литвы сообщили о планах постепенно увеличить численность вооруженных сил до 20 тыс. человек. Также будут созданы новые воинские части.
Ранее, 18 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для этого необходимо перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, для этого следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидроновых систем.