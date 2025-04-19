Министерство обороны Литвы увеличит численность вооруженных сил до 20 тыс.

В министерстве обороны Литвы сообщили о планах постепенно увеличить численность вооруженных сил до 20 тыс. человек. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили на сайте ведомства.

«Реформируя структуру вооруженных сил, мы стремимся укрепить обороноспособность Литвы: мы создаем новые воинские части, увеличиваем численность войск и создаем оперативную глубину, которая позволит нашей армии действовать еще более эффективно как на государственном уровне, так и вместе с союзниками», — цитирует издание слова главы министерства Довиле Шакалене.

Поправки к закону предусматривают увеличение численности военнослужащих профессиональной военной службы до 20 тыс., добровольной службы — до 6,8 тыс., а также создание новых воинских частей.

Ранее, 18 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для этого необходимо перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, для этого следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидроновых систем.