Эксперт рассказала об эффективности цифровой маркировки

В этом году обязательная маркировка охватывает 27 групп товаров. Эффективность проведения контрольно-надзорных мероприятий составляет более 93%. В ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему «Интеллектуальная собственность и контрафакт: состояние и перспективы» 22 апреля об этом сообщила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Брагина.

«По результатам нашей работы и развития системы маркировки на 55% снизилось количество нарушений, которые фиксируются в системе Государственная информационная система мониторинга товаров (ГИС МТ)», — сказала она.

В минувшем году, 26 сентября, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов рассказал о борьбе с нелегальным оборотом табака в ЕАЭС. По его словам, действенной мерой борьбы с нелегальным оборотом никотинсодержащих изделий в ЕАЭС может стать принятие другими странами союза законодательных норм, аналогичных действующей в РФ с 1 апреля 2024 года, в соответствии с которой нелегальный ввоз табачной и алкогольной продукции грозит лишением свободы сроком до пяти лет.

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