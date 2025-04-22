Штрафы для родителей детей-поджигателей просят ужесточить в Забайкалье

В Забайкалье предлагают ужесточить штрафы для родителей детей-поджигателей. Инициатива принадлежит замначальника отдела административной практики и дознания управления ГУ МЧС по региону Виктору Минину. Она получила поддержку со стороны вице-премьера краевого правительства Виктории Бессоновой.

Минин объяснил, что в Забайкалье удалось выявить 33 ребенка-поджигателя. А в 2024 году за весь период было выявлено 32 ребенка-нарушителя. При этом родители таких детей штрафуются на 500 рублей. Это максимальное наказание по статье КоАП за подобное нарушение.

По словам Бессоновой, которые приводит ИА ChitaMedia, ужесточение штрафов — прерогатива федеральных законодателей. Она обратилась к депутатам законодательного собрания с просьбой поддержать инициативу.

По данным на утро 22 апреля в Забайкальском крае действует 51 лесной пожар на площади более 166 тыс. га. Самый крупный бушует в авиазоне в Тунгоченском округе. Таковы данные регионального министерства природы.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что в Забайкальском крае произошло 878 ландшафтных пожаров на площади более 300 тыс. га с начала текущего 2025 года.