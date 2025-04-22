В Ленобласти выловили из водоема подстреленного лебедя

Волонтеры «Кошкиспас» выловили подстреленного лебедя на одном из водоемов в Гатчинском районе Ленинградской области. Раненое пернатое заметили возле поселка Новый свет, сообщает телеканал «78» во вторник, 22 апреля.

Доставать лебедя из воды пришлось несколько часов. Сначала волонтеры пытались поймать птицу руками, но она спряталась в камышах. Вытащить ее из водоема удалось ближе к ночи.

Выяснилось, что у лебедя повреждено крыло. Его доставили в Центр реабилитации диких животных «Сирин». По словам специалистов, из-за огнестрельного ранения птица не сможет вернуться в дикую природу. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Ранее в апреле сообщалось, что в Ленинградскую область после зимовки начали возвращаться цапли. Каждый год птицы прилетают на свое постоянное место гнездования, которое называется «цапельник».