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Цапли возвращаются с зимовки в Ленинградскую область

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В Ленинградскую область после зимовки постепенно возвращаются цапли. Об этом в Telegram-канале «Каждой твари по паре» рассказал биолог Павел Глазков.

По его словам, птицы прилетели из Западной Европы или даже из Африки. Каждый год цапли возвращаются на свое постоянное место гнездования, которое называется «цапельник». Эти птицы устраивают гнезда на высоких деревьях и используют их по многу лет.

В Ленбласти известно несколько десятков колоний. В регионе встречаются два вида цапель: большая бела и серая. Они мирно уживаются в одной колонии.

Большая белая цапля — отдельный вид. Высота птицы — около 1 м, а размах крыльев — до 1,5 м. Впервые этот вид появился в Ленобласти около 10 лет назад. Птицы освоились и активно размножаются.

Телеканал «78» отмечает, что в Ленобласти обитает порядка 3 тыс. особей серой цапли и около 300 особей большой белой цапли. В Петербурге пока не регистрируют фактов гнездования ни серых, ни больших белых цапель.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге усилят охрану редких видов животных и растений. Для этого создадут специальную комиссию. Проект соответствующего постановления подготовил комитет по природопользованию. Комиссия займется решением вопросов, касающихся ведением Красной книги Петербурга, занесением в нее и исключением из нее видов растений и животных.

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