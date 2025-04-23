Каждый третий россиянин собрался в путешествие по стране в майские праздники
Среди опрошенных россиян половина планируют провести майские праздники на даче или на природе, а практически каждый третий (29%) собирается в путешествие по стране. Об этом говорится в результатах опроса телеканала «ПОЕХАЛИ!» (входит в «Цифровое телесемейство»), с которыми ознакомились «Известия» 23 апреля.
При этом 44% респондентов отметили Москву, Санкт-Петербург и Казань в качестве самых интересных городов для короткой туристической поездки на праздники. 20% россиян отдают предпочтение южным регионам страны, а 18% — Сибири и Дальнему Востоку. К тому же 38% участников опроса назвали пейзажи и живописную природу главными аспектами при выборе маршрута для путешествия. Еще треть отметили, что принимают во внимание стоимость поездки и удобство направления, а также достопримечательности.
«В начале мая жители нашей страны зачастую посвящают выходные и праздничные дни краткосрочному отдыху и путешествиям по России. Особенно популярными становятся поездки в города со знаковыми достопримечательностями», — отметил ведущий телеканала «ПОЕХАЛИ!» Никита Пименов.
Вместе с тем 40% путешественников готовы выделить от 10 тыс. до 30 тыс. рублей на поездку в майские праздники. 42% назвали комфортной сумму свыше 30 тыс. рублей. Каждый четвертый, чтобы сэкономить деньги на поездку, готов отказаться от кофе навынос и других мелких расходов. И только 7% предпочитают не экономить на повседневных радостях ради путешествий, говорится в результатах опроса.
Большинству россиян (60%) нравится путешествовать с семьей. 30% проводят время в поездке в компании друзей, а каждый десятый — в одиночестве. Чаще всего в качестве транспорта опрошенные туристы выбирают автомобиль (40%), реже — самолет (30%), на третьем месте — поезд (22%). И только 8% проголосовали за автобус.
Ранее, 21 апреля, сообщалось, что традиционный пляжный отдых постепенно теряет позиции. Растет интерес россиян к авторским турам от местных жителей (25%), санаторному оздоровлению (24%), железнодорожным маршрутам (11%) и гастрономическим поездкам (10%). Об этом говорится в результатах исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch.