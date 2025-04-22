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Ремонт разрушенной в ледоход дамбы начнут в мае в Биробиджане

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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В Биробиджане в мае – июне должны начать ремонт обрушившейся во время ледохода дамбы. Частичное разрушение левобережной защитной конструкции на реке Бира и обрушение пешеходной дорожки обсуждались на совещании, которое провел и. о. замглавы правительства ЕАО Максим Сироткин.

По его словам, провести ремонт гидротехнического сооружения необходимо в кратчайшие сроки, чтобы не допустить дальнего размывания берега и разрушения железобетонных откосов.

Реконструкцию будут проводить в два этапа. Сначала ожидаются берегоукрепительные работы и точечная фиксация разрушений при помощи отсыпки скальником. Позже будет подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт дамбы и начнется обсуждение с федеральным центром вопроса с финансированием.

Эксперты считают, что в рамках аварийного ремонта необходимо обустроить устройство струенаправляющую дамбу, чтобы изменить течение около левого берега и предотвратить дальнейшее разрушение набережной.

Параллельно спецкомиссия займется обследованием всех гидрозащитных сооружений в регионе для того, чтобы выявить проблемные зоны и их устранить, пишет ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане эксперты проверят участки дорог, которые приводили в порядок в 2024 году. Этим займутся специалисты из Хабаровска. Представители хабаровской «Дирекции строящихся дорог» Дальний Восток» обследуют участки, отремонтированные в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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